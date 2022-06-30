七一︱全國政協委員李民斌︰香港每當克服挑戰後　總能強勢反彈

國家主席習近平今日（30日）乘坐高鐵專列訪港，下午與各界人士會面。今天有出席與習近平合影的全國政協委員李民斌表示，習近平主席親自來港出席慶祝香港回歸祖國 25 周年大會暨特區政府就職典禮，並視察香港的經濟和社會民生情況，充分彰顯中央對香港的重視和厚愛。

他說今天有幸親身見到了習主席，感受到主席對香港的惦念和關愛，倍感振奮，現場人士熱烈向主席鼓掌致謝。當前香港疫情仍然反覆之際，主席的到訪足證他心繫香港，對廣大香港市民無疑是巨大的鼓舞。

李民斌稱，正如習主席所言，香港是歷經風雨後浴火重生，這番話對於過去數年經歷巨大挑戰的香港巿民來說，份外深刻，非常感動。期待習主席的到來，能為香港未來發展點明方向，並為香港發展注入動力。

李民斌又稱，認為25 年來，中央對香港的關愛始終如一。香港經濟得以持續增長，國際金融、航運、貿易中心地位穩固。25 年來，香港經歷了各種考驗，但在中央的全力支持下，克服一個又一個的困難。從港區國家安全法，到完善選舉制度，一系列具有重大現實意義與深遠歷史意義的舉措，讓「一國兩制」事業行穩致遠，為香港的長期繁榮穩定領航定向。

他表示，誠然，香港的經濟社會發展依然面臨一些挑戰，但經驗告訴我們，每當克服挑戰後，香港總能強勢反彈。未來期盼社會各界團結一致，堅守「一國兩制」優勢，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，香港一定會取得更大的發展空間。