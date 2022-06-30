七一｜工銀亞洲︰與各界同心同行　見證港在中央支持下矚目成就

為慶祝中華人民共和國香港特別行政區成立25周年，工銀亞洲宣布啟動《同心25年 攜手啟新篇》系列活動，旨在從文化、藝術、體育、歷史及公益慈善等不同領域，連繫社會各界與祖國同心相連，和市民大眾一同分享慶祝香港回歸祖國25周年的喜悅。

作為慶回歸主題活動的重點項目之一，工銀亞洲與本地青年藝術家聯乘創作題為《啟》的繩結藝術作品，於今天舉行揭幕儀式，同時藉此啟動《同心25年 攜手啟新篇》系列慶祝活動。揭幕儀式由工銀亞洲副主席、執行董事兼行政總裁武龍主持，並邀請到香港中國企業協會副總裁曾燊典、冠君產業信託行政總裁侯迅、藝術家蕭俞共同擔任主禮嘉賓。

工銀亞洲副主席、執行董事兼行政總裁武龍。﹙資料圖片﹚

工銀亞洲副主席、執行董事兼行政總裁武龍表示，香港回歸祖國25年，工銀亞洲很榮幸能與社會各界同心同行，見證香港在中央支持下取得舉世矚目的發展成就，充分發揮多元共融、開放包容的文化特色。與此同時，香港在「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區發展規劃中，充分把握內地與香港金融市場互聯互通及人民幣國際化的機遇，發揮國際金融中心的獨特優勢，積極融入國家發展大局。

對於此次聯乘合作，武龍先生續指，該行一直致力推動本地文化藝術產業的發展，落實「十四五」規劃支持香港發展成為中外文化藝術交流中心。今次是工銀亞洲與本地藝術家聯乘合作，以專題創作《啟》為引線、傳播《啟》的理念、旨在《啟》發公眾、傳遞香港與祖國同心相連，「一國兩制」行穩致遠、再譜新篇章的美好祝願，傾情獻禮香港回歸祖國25周年。

《啟》之繩結創作藝術家蕭俞女士是香港新生代繩結藝術家，善於融合傳統工藝與創新設計，並以富層次的繩藝裝置著稱。藝術作品《啟》，寓意香港在「一國兩制」下傳承、融合、開創，保留自身多元開放文化特色，積極融入國家發展大局，東方之珠魅力更勝往昔。