港股下半年復甦有望？　專家﹕或可見25000點　推薦呢幾個行業！

若要形容第二季港股走勢，反覆兩字肯定為最貼切的用詞。在整個第二季，港股只在19800至22500點之間徘徊，無疑表現遠較美股為佳，可是反覆市況亦反映出港股欠缺動力。

出現這樣走勢絕非難理解。畢竟季內受到太多負面消息拖累，一來疫情在多地未目平息，內地更有包括上海等大城市出現封控，二來俄烏戰爭仍未停止，三來歐美多國央行為求壓抑高通脹，採取更進取加息步伐。投資者情緒接連遭受負面消息衝擊，大市又豈能有好表現！



上半年大市累跌逾1500點

第二季已成過去，下周一（4日）正是第三季首個交易日，兼且ETF通於當日開通，以及新一屆政府已正式上場，不排除屆時整體市況有一番新氣象，投資者亦應放眼於新一季布局。綜合專家意見，下半年港股上下波動區間應介乎19000至25000點之間。專家們亦點出多個可以留意的行業，包括汽車行業及科技股，以及金融股。

在為參考專家們第三季港股走勢把脈時，不如先為上半年大市走勢作出簡單的回顧。整個上半年大市累計下跌1,538點或6.6%。看似跌幅並非太深，但是走勢是相當動盪。就如文首所提及的負面因素，正是在第一季陸續浮現。促使港股從25050點，連番下挫至18235點，累計跌幅6,815點之餘，亦創下港股過往10年來低位。隨後在中美就上市公司審計議題漸釋出善意等利好因素，港股在第一季末逐步收復失地，並於第二季觸及225000點。其後便再無突破，只於19800至22500點之間徘徊。

個股方面，上半年表現最佳的藍籌，為受惠油價飆升的中海油（0883），累計升幅逾42%。中海外（0688）及萬洲（0288）分別以38%及26％，位列表現第二及第三佳藍籌股。至於表現最差者為舜宇（2382），跌幅達47%。創科（0699）及申洲（2313）分別跌46%及36%，為表現第二及第三差的成份股。

黃敏碩指出，渣打股價處於60元時，市賬率亦非昂貴。（資料圖片）

黃敏碩﹕銀行可留意渣打及中銀

稍稍回顧上半年整體大市後，便可以看看專家如何為第三季及下半年大市走勢把脈。寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩指出，隨著有關息口走勢﹑經濟復蘇及疫情等因素，在下半年更趨明朗化，預料港股的高低位介乎19500至25000點之間。

車股為近期市場人士關注對象。他指出會較看好如比亞迪（1211）﹑理想汽車（2015）及小鵬（9868）從事汽車生產的企業，並認為理想增發ADR的消息可被市場消化。

他指出若是金融股，可留意中銀（2388）及渣打（2888），並明顯渣打股價處於60元附近時，其市賬率亦非昂貴。港交所亦為另一隻可以留意的金融股；又指出若內地A股交投暢旺，可以留意中金（3908）﹑中信證券（6030）及中信建投（6066）。

他建議若為風險胃納較高的投資者，在第三季可留意內房及物管，近期有部份具國企背景的內房股，走勢明顯較佳。

談及金屬資源股前景時，他指出要視乎經濟復蘇勢頭，以及基建項目發展，並且對部份水泥﹑鋼鐵及金屬資源企業能否出現追落後感到有保留。

李慧芬認為阿里及小米早前走勢出現突破，預料往後升勢並無懸念。（資料圖片）

李慧芬﹕阿里及小米為科技股首選

高寶集團證券執行董事李慧芬則表示，對後市前景較看好。6月下旬開始，大市上升動力日益明顯，不排除在7月初時恒指可升抵至23000點或以上。

她亦看好科技股前景，認為科技股可以成為帶動港股上揚的動力，更指出小米（1810）及阿里（9988）在6月下旬突破下降軌道的阻力，認為兩者升勢只屬剛起步，並視兩者為首選。談及騰訊（0700）時，則認為升勢表現或不及前兩者。

她亦指出除卻科技股外，投資者亦可留意港交所及證券股，以及能受惠於息口上揚的銀行股，不過預期銀行股升勢不及科技股。

當大市觸及23000點，又是否要先行平倉？李慧芬明言無須平倉，並維持年底時大市處於25000點這目標，惟大市在22600至22800點之間有一定阻力。

連敬涵預期，比亞迪等汽車企業可獲政策支持。（比亞迪Facebook圖片）

連敬涵看好汽車相關行業

香港股票分析師協會理事連敬涵指出，在今年第三季投資者須留意兩大外圍消息，一是美國息率走勢，二是通脹。目前市場人士普遍預期，聯儲局在7月及9月的議息會議，將分別加息0.75厘及0.5厘。他亦不排除在7﹑8月期間，有企業就上半年業績發盈警。因此他預料在今年第三季，大市未必會出現太大升幅，反而會出現調整壓力；首個支持位為2萬點，如失守將向19000至19500點進發。

他進一步指出受到聯儲局在7月再次加息影響，屆時港元或會進一步受壓，所以建議投資者可暫時多持有現金，待議息會議過後方對後市作定奪。

雖然對大市整體表現有保守，但車股及與汽車相關周邊行業，卻獲連敬涵看好，並指出行業既獲政策支持，及預料企業有較佳業績表現。由於車股目已累積相當升幅，建議投資者待調整時才入手，亦不排除周邊行業股份或會有追落後走勢。

被問及從事鋼鐵及銅等金屬生產行業前景時，他指出對鋼鐵有需求的行業包括基建及建築行業，汽車製造只涉及當中一部份，因此從事上游金屬生產的企業，或未必與下游行業般受追捧。