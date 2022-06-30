美聯盈警　料上半年轉蝕　美聯工商舖盈利則顯著倒退

美聯集團﹙1200﹚盈警，指根據對集團截至今年5月31日止5個月之未經審核綜合管理帳目之初步審閱，其錄得權益持有人應佔綜合淨虧損約為1.9億元，並根據集團現有之資料，對比截至2021年6月31日止6個月之權益持有人應佔綜合淨溢利約1.76億元，預期集團截至今年6月31日止6個月將錄得權益持有人應佔綜合淨虧損，而此虧損主要來自今年第一季。

集團補充，該預期之淨虧損主要由於，隨著香港自2022年1月開始爆發之第五波新型冠狀病毒疫情，而造成不利市場的情況及嚴厲的社交隔離措施、檢疫隔離及旅遊限制，均抑制了買家的意欲和需求，並導致香港住宅物業的成交金額和成交量大幅下跌，而跌幅顯著集中在2022年第一季；即使已盡力爭取，業主們在第五波疫情中只給予有限度的租金寬減。

同系美聯工商舖﹙0459﹚也盈警，指根據對集團截至今年5月31日止5個月之未經審核綜合管理帳目之初步審閱，其錄得之權益持有人應佔綜合淨溢利少於500萬元，並根據集團現有之資料，預期集團截至2022年6月31日止6個月之財務業績，對比截至2021年6月30日止6個月之權益持有人應佔綜合淨溢利約3,300萬元，將錄得顯著倒退，及預期2022年上半年可能錄得輕微虧損或達到盈虧平衡。

預期財務業績大幅倒退主要由於，除其他因素外，自2022年1月起香港爆發第五波新型冠狀病毒疫情而造成不利市場之情況，而導致香港非住宅物業之成交金額及成交量均錄得顯著跌幅。