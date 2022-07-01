人民幣中間價上調251點　離岸價再失6.7關口

撰文：翟梓謙
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人民幣中間價今日開報6.6863，上調251點，上日中間價報6.7114，在岸人民幣上一交易日收報6.6943。

離岸價則失守6.7關口，最新報6.7021。

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