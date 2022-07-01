金管局余偉文︰投資環境繼續充滿挑戰　4招靈活管理外匯基金

今年金融市場異常波動，金管局總裁余偉文指出，本港香港金融體系足以抵禦全球市場波動，對全球經濟和金融市場不明朗的因素，該局會從四方面作出部署，又強調無跡象顯示有大規模沽空或衝擊港元，資金流入流出屬平常。

余偉文接受內地《證券時報》專訪時指，2022年的投資環境將繼續充滿挑戰，在通脹升温下，全球各大央行或會實施更進取的貨幣緊縮政策；若地緣政治形勢持續惡化，亦會引致資產市場出現較大的波動和調整。環球股市因過去幾年建立的偏高的估值在第一季已出現調整，如貨幣政策再急速收緊引致債息大幅上升，會令外匯基金的股票及債券投資面對同時受挫的嚴峻挑戰。

因應市況變化 靈活地管理外匯基金

面對全球經濟和金融市場不明朗的因素，余偉文指出，金管局一直因應市況變化，靈活地管理外匯基金，適時適量地調整資產配置，並作出適當的防禦性部署，包括︰在美國加息的預期下，外匯基金增加了現金和浮動利率債券的比例，浮動利率債券讓金管局可以儘量減低債券「息升價跌」的負面影響；外匯基金一直以來都會適當地調整非美元資產帶來的外匯風險，以降低美元進一步轉強所帶來的賬面匯兑損失；在過去幾年，通過持有抵禦通脹的投資產品，以及加大「長期增長組合」下的另類投資（包括房地產及基建投資等實物資產），令投資組合更多元化，更有效地分散風險；繼續維持資產組合的流動性，確保有需要時能迅速提供資金維持香港的貨幣及金融穩定，以及配合政府提取財政儲備存款以應對疫情。

余偉文補充，綜合最新的數據以及金融市場的情況，香港的貨幣和金融體系仍然十分穩健，港元市場交易繼續保持暢順有序，市場流動性充裕，未察覺資金流動出現異常情況，亦無跡象顯示有大規模沽空或衝擊港元。

余偉文指，香港作為國際金融中心，資金及人員的進出實屬平常。（資料圖片）

國際金融中心 資金及人員進出屬平常

問及金融機構是否正在撤出香港，余偉文指，香港作為國際金融中心，資金及人員的進出實屬平常，個別金融機構會不時因應其業務考慮，如業務重心轉移、企業重組等，調整在香港的部署。

他續稱，近年亦有不少世界領先的金融機構在港擴充業務，當中涵蓋銀行、私募基金、資產管理集團等。這些金融機構都瞭解到亞洲是全球經濟增長的中心，透過聘用更多人手及擴充香港業務，可以更好地利用香港優勢，幫助他們進一步拓展區內的財富管理等業務。