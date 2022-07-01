七一｜中銀香港孫煜︰習近平重要講話　為香港未來發展指明了方向

國家主席習近平今早出席慶祝回歸25周年大會暨第六屆特區政府就職典禮後，結束訪港行程。各界代表均回應了習主席的重要講話。

香港中資銀行業協會會長、中國銀行（香港）有限公司副董事長兼總裁孫煜指出，在香港回歸祖國25周年之際，習近平主席蒞臨香港並發表重要講話，充分體現了對香港的親切關懷和高度重視，給香港同胞極大鼓舞，為香港發展注入了強心劑。在香港實現由亂到治、處於由治及興的新起點上，習主席的重要講話為香港未來發展擘畫了藍圖、指明了方向。

習近平指出，中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。

孫煜認為，這對於增強香港吸引力和競爭力、鞏固提升香港國際金融中心地位具有重要意義。中銀香港將與其他駐港中資銀行及金融同業一起，發揮自身優勢，積極推進人民幣國際化，大力發展跨境金融、綠色金融、普惠金融和金融科技，防範金融風險，助力鞏固提升香港國際金融中心地位。同時，積極履行社會責任，大力支持經濟發展和民生改善，支持北部都會區建設和國際創科中心建設，為香港不斷增強發展動能、切實排解民生憂難貢獻力量，為「一國兩制」偉大實踐行穩致遠和香港長期繁榮穩定作出貢獻。