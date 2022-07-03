升職不能靠苦幹　勿把工作攬死　放權下屬有技巧｜知薇

剛入職不久的小中層，非常投入和努力工作，幾乎任何時間發郵件短信和下發任務，他都能秒回應，並極有效率和質量的完成。一開始，知薇很開心，覺得找對了人，以為在這個新的小領導帶領下，團隊的士氣效率和能力都升level了。

結果偶然有次發現幾個junior隊員都挺得閑，心說不對，明明部門有兩個緊急任務和三四個ongoing的項目在進行式，小中層自己也非常忙碌，怎麽團隊資源沒有調動起來？一問小領導，才知道他自己攬住所有緊急和重要的任務，只把些邊緣小任務交給了隊員慢慢處理。

這是職場進階過程中的經典場景和小難關，知薇自己也經歷過。一個junior在基本功過硬和能嚴格自律的前提下，經過數年訓練和沉澱，成為小組長或小中層，進入帶人的初期，容易留戀自己的舒適圈，習慣攬住工作自己處理。因為，比起交給相對缺乏經驗的下屬，自己做起來通常都更加「快、靚、正」，更有把握和確定性。

當然，上司也不能一味放權和等待，何時應該讓下屬自己開悟，何時要手把手教和幫助他們，就講究做老板的技巧和藝術了。中國著名的人力資源管理師王新宇老師，給出了三條判斷標準，知薇認為很值得參考。

第一，時限性。時限性越強，越不要讓員工自己悟。面對緊急的任務，若員工還是一頭霧水，等待的成本就太高了。這時，需要上司立即教員工，甚至直接自己做。若時限性不強，最好讓員工自己悟，因為人對於自己悟出來的東西，感受和印象最深刻。

第二，重要性。越重要，越別讓員工自己悟。悟和成長都需要一個過程，頓悟和醍醐灌頂始終比較少見。對於重要的任務，上司最好親手點撥指導員工，幫助他提升水平。

第三，持續性和典型性。持續性越長，典型性越強，可以讓員工自己悟，悟出來體會更深，能夠應用在未來類似工作上，提升效率和質量。相反，若每次都靠上司教和幫，遇到類似問題，員工自己悟不到，時間長了，思考有惰性，能力又上不來，上司也會搞得精疲力竭。

專業技能越強的管理者，被提拔的原因大概率就是專業能力強，他面臨的局面就是下屬能力不如他，而他大概率不反感甚至喜歡手頭的工作。在實踐中，當管理者怎麽都看不上下屬的交來的工作時，就傾向於擼起袖子自己幹，加上自己又喜歡這份工作，結果越做越來勁，下屬只能在旁邊觀摩。時間一長，員工得不到必要和充分的訓練，管理者自己的時間精力也都被細節糾纏住。最後，惡性循環產生惡性的結果，專業能力越強的管理者，越帶不出比自己強的下屬，而管理者自己也被繁瑣細節套牢，難以繼續進階提升。對於團隊，這絕對是雙輸的局面。

知薇在認可小中層的努力和付出之余，分析了他的管理方式可能導致的結果，也分享了自己親身經歷——如何盡力克制自然反應，把任務分配出去，在一來一回的修正中，慢慢取得團隊和自身的良性成長。小中層表示理解，並下決心會盡量給下屬制造更多的鍛煉機會，大家共同進步、達致雙贏。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。