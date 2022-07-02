內房｜百強房企上半年銷售額減半　整體融資規模下滑明顯

內地樓市仍然低迷，上半年銷情斬半。克而瑞地產研究中心發布今年上半年內房銷售數據顯示，上半年百強房企累計銷售操盤金額的按年降幅達50.3%，至3.05萬億元（人民幣．下同）。

以操盤銷售金額計，碧桂園（2007）以2,346.4億元的銷售額，登上上半年銷售榜首，而萬科（2202）、保利發展、中海地產以及綠城中國（3900）排第二至第五，金額介乎1,128億至2,069億元。

該研究中心指，從企業融資來看，目前行業風險尚未出清，企業整體融資未有明顯回暖、多數企業流動性壓力持續。2022年上半年行業規模房企整體融資規模下滑明顯。1至6月，規模房企的單月融資量均出現不同程度的按年下降，其中1月、2月及6月下降幅度較高，降幅均超過了50%。

展望下半年，貨幣政策仍將延續寬鬆態勢，並將繼續降準、降息紓困實體經濟，房地產行業也將有所受益。房地產金融政策或將實行逆週期調節，行業也將從去杠杆到穩槓桿。同時，隨著地方救市政策持續加碼，房地產市場有望逐漸回穩，成交整體好於上半年。但各區域、各城市市場復蘇進度不一，那些市場需求及購買力明顯透支的三、四線城市，市場真正企穩復蘇仍需時間。