融創中國接獲聯交所復牌指引　與債權人保持積極溝通

停牌超過三個月的融創中國（1918）今日發公告，在6月28日接獲聯交所發出的復牌指引，包括須刊發上市規則規定的所有未刊發財務業績及處理任何審核修訂；證明公司遵守上市規則第13.24條；及向市場公佈所有重大信息，以供公司股東及其他投資者評估公司狀況。

融創中國指，有關2021年之年度業績，公司正在委任新核數師， 新核數師的委任將於其完成內部程序後生效。公司將與新核數師釐定審核時間表，並將根據上市規則及適用法律的規定適時作出進一步公告。

根據上市規則，聯交所可將已連續暫停買賣18個月的證券除牌。就融創中國而言，18個月期限將於2023年9月30日屆滿。 倘公司未能補救導致其暫停買賣的事項、 履行復牌指引及全面遵守上市規則以令聯交所信納， 並於2023年9月30日前恢復公司之股份買賣， 則上市科將建議上市委員會開展取消公司上市地位的程序。

公告亦提到業務運營的最新資料，融創中國今年1月至五月累計實現合同銷售金額約987.8億元（人民幣．下同），累計合同銷售面積約740.1萬平方米。另外，公司正積極制定有利於所有利益相關方的債務解決方案， 並已委任財務顧問及法律顧問以協助評估集團的資本結構及流動性狀況。公司及財務顧問一直與相關債權人保持積極溝通， 以期在切實可行的情況下儘快就債務解決方案達成共識， 目前相關工作正在有序推進。

融創中國份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。