ETF互聯互通今啟動　僅4隻港基金入名單　歐冠昇：加強聯繫人角色

香港與內地資本市場互聯互通下的交易型開放式指數基金（ETF）交易於今日（4日）正式啟動，ETF正式納入互聯互通標的後，所有香港及海外投資者，包括機構及個人投資者，均可買賣滬股通下的合資格上交所上市ETF ，以及深股通下的合資格深交所上市ETF。

據聯交所及滬深交易所公布，ETF通開通後，北向合資格ETF初始名單則有83隻，其中滬股通佔53隻，深股通佔30隻。僅4隻香港掛牌ETF可供內地投資者買賣，分別是盈富基金（2800） 、恒生中國企業 （2828） 、南方恒生科技 （3033） 、安碩恒生科技 （3067） 。

港交所行政總裁歐冠昇表示，ETF的納入是互聯互通機制升級的又一個標誌性成果，可以滿足市場各方對於互聯互通更高的要求，為內地與香港市場創造共贏，促進兩地市場的持續發展，同時加強香港與內地及國際超級聯繫人的角色，亦能促進香港發展成為ETF樞紐。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，ETF納入互聯互通是里程碑，便利內地投資者分配資產，凸顯香港作為超級聯繫人的角色，期待香港與內地建立更密切聯繫。