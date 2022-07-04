港股中午收跌129點　商湯瀉13%　遭匯豐下調目標價｜持續更新

上周五港股假期休息，美股三大指數齊齊造好，分別升0.9%至1%。反映中概股表現的納斯達克金龍指數亦升1.3%。



【12:00】港股中午收報21730點

恒指中午收報21730點，跌129點或0.59%，成交額729億元。

生物製藥股逆市造好，中生製藥（1177）升5.4%；藥明生物（2269）漲4.5%；微創機器人（2252）升16.5%；再鼎醫藥（9688）升14.2%。

【11:16】商湯再瀉近兩成

商湯最新報2.68元，跌14.37%，盤中一度挫約18.5%，低見2.55元，成交額14.3億元。

匯豐研究最新下調商湯目標價，至5港元，評級為「買入」。

【10:22】澳優盈警 股價瀉逾一成

澳優乳業（1717）料上半年盈利急跌，股價現大瀉11.5%，報7.33元，成交額258萬元。

【09:59】遭中證監立案調查 贛鋒鋰業曾瀉近9%

遭中證監立案調查，贛鋒鋰業(1772)，股價今早一度插近9%，低見78.8元，目前跌勢稍緩，報82.6元，仍挫4.3%，成交額6.29億元。

【09:40】港股一度跌超400點

港股開盤初段跌幅一度擴大，最多跌逾400點，低見21458點。最新跌勢回順，跌幅收窄至200點以內。

港交所（0388）曾跌約4%，低見366.2元。

航空股集體下跌，中國國航（0753）跌近10%，美蘭空港（0357）一度跌近6%，中國南方航空（1055）跌逾3%，中國東方航空（0670）股份跌約2%。

【09:20】恒指低開169點

恒生指數低開169點，報21690點，成交額約43億元。

成份股方面，新奧能源（2688）低開近半成，報122.5元。信義光能（0968）則跌3.8%，報11.66元。協鑫科技（3800）跌1.58%。

AMTXJ走勢不一，美團（3690）高開1%；京東（9618）輕微向上；騰訊（0700）平開；小米（1810）及阿里（9988）分別跌0.15%及0.27%。

商湯（0020）上周四急跌近五成後，今日繼續低開，跌4.47%，失守3元水平，報2.99元。