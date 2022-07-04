ETF通為回歸獻禮　突顯香港「橋頭堡」角色

互聯互通下的ETF交易於2022年7月4日開始。ETF正式納入互聯互通標的後，所有香港及海外投資者，包括機構及個人投資者，均可買賣滬股通下的合資格上交所上市ETF ，以及深股通下的合資格深交所上市ETF。這毫無疑問是此番香港回歸25年的獻禮之一。

此番，一共有87隻ETF納入到交易範圍，其中83隻是A股的ETF，有4支香港的ETF。ETF通，必將有助於兩地投資者更有效地實現跨境資產配置，以及改善ETF市場的投資結構和流動性，突顯香港作為海外資金進入內地投資市場的「橋頭堡」角色。

對於ETF的互聯互通，有機構表示，未來將帶來超1500億元的資金配置境內ETF，提高境內ETF流動性和交易量。與此同時，對於中國資本市場的進一步開放與發展意義深遠。

有機構表示，未來將帶來超1500億元的資金配置境內ETF，提高境內ETF流動性和交易量。與此同時，對於中國資本市場的進一步開放與發展意義深遠。（新華社）

具體，可分為三個層面看：

首先，以此投資者可投資香港市場主流ETF產品，這為內地投資者進行跨境資產配置提供了多元化的投資渠道；全球投資者也可借道香港直接投資於內地ETF，擴大了海外投資者投資A股市場的標的範圍，有效實現雙向跨境投資。

其次，華夏基金表示，對於上市公司而言，通過內地與香港ETF互聯互通的投資活動，投資者可以發現和挖掘彼此之間的優質企業，支持具有核心競爭力的行業發展，更好地堅持長期投資和價值投資理念。內地琳瑯滿目的行業主題ETF進入海外投資者的視野，能夠更好地體現證券市場和實體經濟的發展邏輯和脈絡，有利於形成積極意義上的市場定價，真實反映優質企業的內在價值。

更進一步看，中國國內一些資產在海外一些指數中佔的比重還相對較低，通過ETF這樣一種交易形式，可以吸引更多的國際投資者去投資中國的標的，也有利於人民幣國際化。

博時基金（國際）有限公司認為，從中長期看，ETF通進一步完善了互聯互通的品類，給與了投資者更多的投資工具，同時也促進了內地市場與香港市場的相互融合，對中國資本市場的進一步開放與中國資產的進一步推廣都具有深遠的意義。

中國國內一些資產在海外一些指數中佔的比重還相對較低，通過ETF這樣一種交易形式，可以吸引更多的國際投資者去投資中國的標的，也有利於人民幣國際化。（路透社）

銀科控股首席經濟學家、銀科金融研究院院長夏春也指出，這些年深港通、滬港通扮演了非常重要的角色。過去7年，截至今年5月底，統計顯示北上資金大概是1.6萬億元人民幣，而南下資金超過了2萬億人民幣。這個數據說明，國內的投資者對海外的產品，在香港交易的股票債券，其實有非常強烈的需求。期待將來能夠將更多的香港ETF納入到「ETF通」，這有助於中國投資者、中國家庭多元化他們的資產配置。

易方達發布的《香港ETF市場2021年度回顧》報告指出，2021年香港ETF的總市值達4290億港元，較2020年的同比增長9%。目前共有 155 隻ETF在香港交易所上市，今年前兩個月香港ETF市場錄得約 20 億美元流入，高於去年同期。而香港ETF市場今年的平均每日成交額進一步增加至約11億美元，達到歷史新高。隨著越來越多的投資者參與香港ETF市場，其資產管理規模和流動性都會同步增長。

其中，滬股通ETF共53隻，深股通ETF共30隻。具體來看，覆蓋創業板ETF、滬深300ETF等核心寬基產品，以及銀行ETF、券商ETF、科技ETF、醫藥ETF、碳中和ETF等代表性行業主題產品，此外，港股通ETF共4隻，為盈富基金、恒生中國企業、南方恒生科技、安碩恒生科技等股票ETF。