李家超：「互換通」讓兩地金融市場交易品種更全面

中港監管機構擬年底推互換通，境外投資者可與內地投資者進行利率衍生工具交易，初期將先開通北向同。李家超表示，互換通第一次在金融衍生工具領域引入互聯互通，讓兩地金融市場交易品種更全面。

李家超在出席債券通週年論壇時表示，債券通是深化內地和香港資本市場互聯互通的重要里程碑，讓內地及境外投資者，透過香港金融基礎建設連接在對方市場買賣債券。5年來是內地與國際金融市場的橋樑，為內地金融市場對外開放作出貢獻。內地是世界第二大債券市場，債券託管總額超過130萬億（人民幣．下同）。

李家超表示，北向交易量及持有量都有穩步上升，截至今年5月，境外機構透過債券通持有的債券額達3.7萬億元，較債券通開通初期增長超過3倍，總交易額也大幅增加至6750億元。南向通去年9月開通以來，運作順暢，為境內投資者提供有效渠道做多元化資產配置，也為香港金融業帶來龐大機遇，拓展香港定息及固定收益市場的發展。

2021年，滬港通及深港通的北向交易分別為每日交易額達552億元及650億元，較2020年上升超過40%及60%。南向交易平均每日交易額分別達201億港元216億港元，較2020年上升超過50%及90%。至開通以來，北向交易為內地股市帶來超過1.6萬億元人民幣淨資金流入，南向交易為香港股市帶來超過2.3萬億港元的淨資金流入。

他感謝中央政府在特區新班子上場之初作出的多項公佈，增強投資者對中央支持香港金融發展的信心。國家的穩步發展是香港的堅實依靠，國際已進入新發展階段，強化香港國際金融中心地位，需要緊貼國家需求，發揮香港所強，把握機遇，提升競爭力。