恒指升22點　醫藥股高收　藥明生物飆6.5%

周一為美國國慶日，當地金融市場休息一天。亞太區股市卻普遍上揚，其中日本股市更大升約300點，再次挑戰26500點，韓股更企穩2300點。



【16:25】港股高收22點

港股走勢疲弱。縱使高收22點，可是大市今早是高開222點，並且曾倒跌，反映出大市動力嚴重不足。

恒指收市報21853點，升22點，國指跌5點，報7642點，科指跌22點，報4861點，成交額為1,226億元。

醫藥股今日表現突出，藥明生物（2269）升6.5%，為今日升幅最大的藍籌股，阿里健康（0241）升4.7%，京東健康（6618）升2%，藥明康德（2359）升3.9%。

科技股則走勢個別，阿里（9988）升2.3%，騰訊（0700）升0.5%，美團（3690）跌1.7%。

體育用品股方面，安踏（2020）升2.1%，李寧（2331）升0.6%。

油股方面，中海油（0883）升1.2%。

【15:43】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3404點，跌1點，深成收市報12973點，跌53點，滬深300指數收市報4489點，跌6點，創業板收市報2825點，跌9點。

亞太區股市則普遍高收，日股升269點，報26423點，韓股升41點，報2341點，台股升14349點，升132點。

恒指最新報21859點，升29點，國指跌3點，報7644點，科指跌12點。

【13:51】恒指升幅收窄

港股升幅午後進一步收窄，恒指最新報21872點，升42點，國指最新報7644點，跌3點，科指最新報4865點，跌18點。

小米（1810）跌3.2%，吉利（0175）跌2.6%，海底撈（6862）跌2%。

【12:30】港股半日揚125點

港股半日高收，其中阿里（9988）與騰訊（0700）兩者均造好，為大市帶來上升動力，至於藥明生物（2269）則為半日表現最佳藍籌。

恒指中午收市報21955點，升125點，國指升26點，報7674點，科指升11點，報4895點，成交額為733億元。

科技股仍是投資者最關注對象，阿里升2.7%，騰訊升0.7%，京東（9618）升1.2%，美團（3690）逆市跌1.5%。

至於早兩個交易日大瀉的商湯（0020）今日則反彈，半日升7.9%，報2.74元。

藥明生物為表現最佳藍籌股，中午收市報83.8元，飆8.1%。同系的藥明康德（2359）亦錄得7.1%升幅。其他醫藥股方面，中生製藥（1177）跌0.2%，阿里醫藥（0241）升5.8%。

體育用品股亦造好，安踏（2020）升2.3%，李寧（2331）升0.3%。

【11:32】藥明生物飆升近9%

藥明生物（2269）據報獲美國商務部審查，希望可從美國「未經核實名單」除名。受此消息刺激，藥明生物彈升8.8%，最新報84.35元。

港股升幅則進一步收窄，最新報21923點，升92點，國指升15點，報7663點，科指升5點，報4889點。

【10:42】港股升幅收窄

港股升幅收窄，恒指最新報21942點，升112點，國拍升39點，報7686點，科指最新報4904點，升20點。

美團（3690）轉跌，最新報197.8元，跌1.7%，阿里（9988）升1.8%，京東（9618）升1%。商湯（0020）升幅擴大至5.9%。

【09:25】恒指高開222點

恒指最新報22053點，高開222點，國指最新報7742點，高開94點，科指最新報4959點，高開75點。

阿里（9988）高開2.7%﹑美團（3690）高開1.9%﹑騰訊（0700）高開0.3%。

港交所（0388）平開，報374元。

滙豐（0005）高開0.3%﹑渣打（2888）高開0.7%，再次挑戰60元關，報59.5元。

洧費及內需股方面，李寧（2331）高開2%。