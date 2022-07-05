渣打料下半年恒指上望24000點　中美關稅變動對股市正面作用有限

中港股市在6月份，表現跑贏歐美股市，渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝料，中國經濟下半年見底回升，將推動中國及亞洲股票，跑贏全球股市。

恒生指數走勢方面，他相信已經在18000點水平見底，現時在20000點支持強勁，在中國經濟見底之下，可望逐步向好，不過該行未有對恒指設定目標預測水平，惟認為有機會向上，見24000點水平，即較現點數有近一成升幅。

該行看好能源及金融股，認為前者尚未能反映近期能源價格升勢；後者則受惠加息。對於中國市場，可留意工業及通訊等周期股。

渣打認為，美取消部分對華關稅，對市場氣氛有影響，但未能視為對股市的正面催化劑。（AP）

美取消對華加徵關稅等 非完全正面

對於今早國務院副總理劉鶴，應約與美國財政部長耶倫通電話，中方表達了對美國取消對華加徵關稅和制裁等問題的關切，市場憧憬美國有機會最快本周，取消部分對華關稅。梁振輝認為，對市場氣氛有影響，不過未能視為對股市的正面催化劑，因為現時傳出的版本是，美國調低部分對華產品關稅，同時有機會上調對科技行業產品的關稅，並非完全是正面的調整。而且相信對股市表現，現時更主導性的因素是央行貨幣政策及環球經濟復甦情況。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝﹙左﹚及渣打香港財富管理高級投資策略師林嘉文﹙右﹚。﹙盧翊銘攝﹚

料十年期債息3.25厘左右見頂

匯市方面，渣打香港高級投資策略師林嘉文指出，美元經過上半年急升後，下半年將見頂回落，同時料十年期國債息升至3.25厘左右見頂。因為認為市場已提早反映美國進取加息預期，加上歐洲有機會本月加息，逐步壓抑通脹。

美元可望見頂，因此，非美貨幣有機會回升，料日圓反彈，因早前貶值過急，日央行有機會寬鬆貨幣政策，料日圓兌美元反彈至126水平。人民幣兌美元亦望回升至6.65水平，以反映經濟見底。