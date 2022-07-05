持續更新｜憂美國經濟陷衰退　道指曾挫逾700點　油價失守100美元

美國經濟前景未明，市場擔心或陷入衰退。美股三大指數下跌。



【23：55】

道指一度挫逾700點，最新報30534點，跌562點或1.81%；標普500指數跌1.48%；納指跌0.28%。

【23：34】

美股跌勢未止，道指挫660點或2.12%，報30436點。另外，標指及納指分別挫1.91%及0.9%。

國際原油繼續下挫，WTI原油跌穿100美元一桶，挫8.6%至低見99.12美元，續創5月11日以來新低。布倫特原油現跌9%。

港股夜期下挫283點或1.3%，報21422點，低水431點。

【22：20】

道指跌幅擴大至逾600點，最新報30465點，跌631點或2%；標普500指數跌1.81%；納指跌1%。

【21：35】

道指開市跌逾400點後，跌幅擴大至537點，最新報30560點。

摩根士丹利策略師Michael Wilson等人在報告中表示，受俄烏衝突影響，美國經濟正處於經濟放緩之中，而且比預期還要糟糕，一旦經濟萎縮，標普500指數或跌至3000點，比最新收市價低約22%。

不過瑞士信貸策略師Jonathan Golub一份予客戶的報告中預計，美國將避免衰退，但將今年年底的標準普爾 500 指數目標從4900點下調至4300點。

【21：30】

道指開市跌逾400點，報30634點，跌462點或1.49%；標普500指數報3762點，跌65點或1.72%；納指報10920點，跌214點或1.93%。