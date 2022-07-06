恒指跌勢擴大逾至300點　失守21500點｜持續更新

美國周二（5日）復市，受到債息出現倒掛，市場人士擔心經濟陷入衰退影響，道指曾瀉逾700點，其後跌幅大為收窄，納指及標普指數更倒升。不過今早亞太區股市早段仍下跌。在經濟衰退陰霾下，油價急挫，紐約期油更失守每桶百美元關，預料今早油股或存壓力。



【10:55】恒指跌365點

港股跌勢加劇，恒指最新報21487點，跌365點，國指跌138點，報7503點，科指最新報4778點，跌83點。

【09:53】港股跌幅擴大至165點

大市跌勢加劇，恒指最新報21687點，跌165點，國指最新報7586點，跌55點，科指最新報4848點，跌12點。

三桶油表現疲弱，中海油（0883）跌3.7%，中石油（0857）跌3.5%。

科技股方面，京東（9618）跌2.8%。

滙豐（0005）跌幅擴大，報49.55元，跌2.7%。

【09:25】港股低開75點

恒指低開75點，報21777點，國指低開18點，報7623點，科指最新報4868點，高開6點。

阿里（9988）高開3.3%，報119元，美團（3690）低開0.3%，騰訊（0700）高開不足0.1%，京東（9618）低開3.4%。

商湯（0020）高開0.7%。

銀行股方面，受到美國或於明年減息影響而回，滙豐（0005）低開2.2%，報49.8元，失守50元，渣打（2888）低開1.5%，報56.5元。

金融股方面，港交所（0388）低開1.5%，報365元。