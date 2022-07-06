阿里上揚　難敵滙豐等金融股下挫　累大市全日跌266點

美國周二（5日）復市，受到債息出現倒掛，市場人士擔心經濟陷入衰退影響，道指曾瀉逾700點，其後跌幅大為收窄，納指及標普指數更倒升。不過今早亞太區股市早段仍下跌。在經濟衰退陰霾下，油價急挫，紐約期油更失守每桶百美元關，預料今早油股或存壓力。



【16:26】港股曾挫逾500點

港股今日走勢反覆，曾挫逾500點，失守21300點，尾市時跌幅明顯收窄之餘，並收復21500點，成交額逾1,400億元。

恒指收市報21586點，跌266點，國指跌7545點，跌96點，科指跌59點，報4801點，成交額為1,412.5億元。

油價回落拖累油股表現，中海油（0883）跌4.8%，中石油（0857）跌4.3%﹑中石化（0386）跌0.9%。

銀行股亦承壓，滙豐（0005）跌3.5%，報49.1元，渣打（2888）跌2.6%，報55.85元。

港交所（0388）跌0.7%，報367.8元。

科技股方面，阿里（9988）逆市升1.6%，報117元，美團（3690）跌0.9%，騰訊（0700）險守340元，收市報347.6元，跌0.3%。

內險股亦低收，國壽（2628）跌2.3%，報12.48元，平保（2318）跌2.2%。

【15:04】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3355點，跌48點，深成收市報12811點，跌161點，滬深300指數收市報4423點，跌65點，創業板收市報2802點，跌22點。

亞太區股市普遍下跌，日股跌304點，收市報26119點，韓股跌49點，報2292點，台股跌363點，報13985點。

港股方面，恒指最新報21464點，跌388點，國指報3842點，跌91點，科指報4766點，跌94點。

【14:26】恒指跌556點

港股跌勢進一步擴大，恒指最新報21296點，跌556點，國指報7431點，跌210點，科指最新報4707點，跌154點。

【13:28】恒指跌逾400點

港股跌勢午後加劇，恒指最新報21433點，跌420點，國指跌155點，報7486點，科指跌98點，報4763點。

中海油（0883）跌5.9%，滙豐（0005）跌4.1%。

【12:28】港股半日跌近300點

港股半日跌近300點，暫時仍企穩於21500點，半日成交額近750億元。

恒指中午收市報21554點，跌298點，國指跌115點，報7527點，科指中午收市報4806點，跌54點，成交額為747億元。

油價下挫拖累今早油股表現，中海油（0883）跌5.6%﹑中石油（0857）跌4.9%﹑中石化（0386）跌1.4%。

油服股同樣下挫，中海油服（2883）挫6.7%﹑中石化油服（1033）跌1.7%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）跌5.3%﹑潤啤（0291）跌3.4%﹑李寧（2331）跌1%。

金屬資源股亦低收，馬鋼（0323）跌2.5%﹑江西銅（0358）跌3.9%﹑中鋁（2600）跌4.9%﹑中國宏橋（1378）跌4.9%。

銀行股方面，滙豐（0005）跌3.9%，報48.9元，渣打（2888）跌2.4%﹑大新銀行（2356）跌3.2%。

中資金融股亦回落，招行（3968）跌2.5%﹑信證（6030）跌3%。

【10:55】恒指跌365點

港股跌勢加劇，恒指最新報21487點，跌365點，國指跌138點，報7503點，科指最新報4778點，跌83點。

【09:53】港股跌幅擴大至165點

大市跌勢加劇，恒指最新報21687點，跌165點，國指最新報7586點，跌55點，科指最新報4848點，跌12點。

三桶油表現疲弱，中海油（0883）跌3.7%，中石油（0857）跌3.5%。

科技股方面，京東（9618）跌2.8%。

滙豐（0005）跌幅擴大，報49.55元，跌2.7%。

【09:25】港股低開75點

恒指低開75點，報21777點，國指低開18點，報7623點，科指最新報4868點，高開6點。

阿里（9988）高開3.3%，報119元，美團（3690）低開0.3%，騰訊（0700）高開不足0.1%，京東（9618）低開3.4%。

商湯（0020）高開0.7%。

銀行股方面，受到美國或於明年減息影響而回，滙豐（0005）低開2.2%，報49.8元，失守50元，渣打（2888）低開1.5%，報56.5元。

金融股方面，港交所（0388）低開1.5%，報365元。