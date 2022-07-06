6月本港PMI降至52.4　企業新接訂單升幅放慢

標普全球香港特區採購經理指數（PMI）為6月的52.4，較5月的54.9下降，惟仍處於擴張水平，企業新接的訂單也連續3個月增多，但升幅卻較上月放慢。

標普全球市場財智經濟學家Laura Denman表示，「隨著新增訂單與業務活動擴張減慢，香港特區私營經濟於6月增長放緩。與此同時，來自海外與中國需求同時緊縮，反映整體訂單由本土市場支撐。由於前景不明朗因素增多，因此營商信心轉弱，採購活動萎縮。調查資料主要將最新一波新冠肺炎和疫情持續的制肘，列為私營經濟增長放緩的推手。一俟疫情回穩﹑防疫政策鬆綁，則增長動力有望於香港特區私營經濟全面反彈，惟下行風險仍在，包括投入品採購的通脹壓力尚未緩解」。

企業新接訂單連續3個月增加，但升幅卻較上月放慢，因此呈現增長放緩。綜合而言，增長回軟主要受新冠疫情長期效應所致。最新一波疫情衝擊對內地及海外市場。6月份數據顯示，海外需求重要緊縮，來自內地的新訂單更連續13個月下跌。

同時企業匯報最新一波疫情令信心減弱，為寢戶以至整體私營經濟帶來不明朗影響，但由於積壓工作持續第3個月增加，因此繼續於第2季尾增聘人手。

企業積極減庫存

受訪企業又指出，疫情再度干擾供應商表現。據6月數據顯示，供貨時間已連續14個月拉長，可是拖延程度已收斂至5個月最低。

即便供應商表現惡化程度回落，但新訂單增長減慢，令企業於年中減購投入品。至於採購庫存，僅輕微上升，不少業界人士更指出，積極減持投入品及半製成品現有存量。

價格方面，6月整體投入成本再度上升，將目前的通脹期推至21個月，可是升幅卻是減緩至15個月低位。採購價格急升主要來自原材料及運輸成本急升，加上薪資成本增加，令企業承擔的成本上揚，為轉嫁成本予客戶，企業大幅增加產品價格。