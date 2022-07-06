恒生﹕梁永樂將於9月11日退任財務總監及執行委員會委員

恒生銀行（0011）今天（6 日）宣布，財務總監及執行委員會委員梁永樂將於9月11日榮休。恒生指出梁永樂服務22載，退休後將會以顧問身份繼續支持恒生的發展，擔任高級顧問至今年3月31日。

恒生又宣布委任蘇雪冰為財務總監，由9月11日起生效。另外，待監管機構批准後，她將會出任恒生執行董事。蘇雪冰將於8月18日加入恒生為候任財務總監。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵女士表示:「我們衷心感謝梁先生為恒生作出的卓越貢獻。過去多年，他在規劃銀行發展策略和業務增長目標上一直擔當重要角色。梁先生的專業知識深受同儕和外界尊重稱許。我祝願他退休後生活愉快。」

施穎茵亦指出，「我們歡迎蘇女士加入恒生這個大家庭。她在財務方面的豐富知識和專業經驗將令本行深受脾益。她將領導本行的財務策略,讓我們可在堅實的基礎上，把恒生的發展提升到一個新的台階。」

蘇雪冰在滙豐集團服務27年，曾經擔任不同管理職位。她廣泛和豐富的財務管理經驗涵中國內地和亞太區。在加入恒生前，她是滙豐中國的首席財務官。蘇女士持有澳洲皇家墨爾本理工大學的金融學碩士學位,，為澳洲註冊會計師和亞洲特許銀行家學會的特許銀行家。