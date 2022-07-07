港股低開高收　汽車股及體育用品股彈升　ATM則走勢個別

市場人士預期聯儲局繼續加息以壓抑通脹，穩定市場人士情緒，三大指數於周三（6日）一同高收。由於美匯指數已突破107，再創20年新高，不利商品資源價格，其中油價仍在下跌。另一方面亞太區股市今早普遍上揚，其中台股表現較突出。



【17:00】

恒指收市報21643點，升56點，國指收市報7538點，跌6點，科指跌21點，報4780點，成交額為1,120億元。

內地再出政策扶持汽車股，吉利（0175）升6.7%，報17.5元，長汽（2333）收市報15.02元，升6.4%，比亞迪（1211）升2.4%，收市報325元。

同時內地亦推出刺激體育行業措施，安踏（2020）升2.6%，李寧（2331）升3.8%，特步國際（1368）升3.7%。

濠賭股亦上揚，銀娛（0027）收市報47.15元，升3.1%，金沙（1928）升2.5%，美高梅中國（2282）升2.2%。

科技股方面，騰訊（0700）升1.2%，美團（3690）跌0.8%，194.4元，阿里（9988）跌0.3%。

【15:43】

內地股市高收，上證收市報3364點，升9點，深成收市報12935點，升124點，滬深300指數收市報4443點，升19點，創業板收市報2849點，升46點。

亞太區股市普遍上揚，日股升382點，報26490點，台股升350點，報14336點，韓股升2334點，升42點。

恒指升5點，報21592點，國指跌28點，報7517點，科指跌4764點，跌36點。

【13:24】

港股午後一度轉升，最新報21580點，跌6點，國指跌23點，報7522點，科指跌23點，報4778點。

濠賭股上揚，銀娛（0027）升3.4%，金沙（1928）升2.4%，永利（1128）升3.6%。

【13:24】

港股午後一度轉升，最新報21580點，跌6點，國指跌23點，報7522點，科指跌23點，報4778點。

濠賭股上揚，銀娛（0027）升3.4%，金沙（1928）升2.4%，永利（1128）升3.6%。

【12:41】

港股仍處於弱勢，今早曾挫近400點，險守21200點。

恒指中午收市報21498點，跌87點，國指跌55點，報7490點，科指報4752點，跌48點，成交額為612.7億元。

科技股表現疲弱，網易（9999）跌2.3%，美團（3690）跌1.3%，阿里（9988）跌0.6%，京東（9618）跌1%。

醫藥股亦受壓，阿里（0241）跌2.3%，石藥（1093）跌2.2%，藥明生物（2269）跌2.1%。

內房股下跌，碧桂園（2007）跌2%，中海外（0688）跌0.4%。

銀行股方面，滙豐（0005）平收。

【10:02】

港股延續上日跌勢，最低見21200點，其後跌幅收窄，恒指最新報21403點，跌183點，國指最新報7450點，跌95點，科指最新報4712點，跌89點。

東方海外（0316）升3.3%，為表現最佳藍籌。

【09:25】

恒指最新報21352點，低開233點，國指低開117點，報7428點，科指低開80點，報4720點。

阿里（9988）低開1.5%，騰訊（0700）低開1.3%，美團（3690）跌1.9%。

滙豐（0005）低開0.9%，渣打（2888）低開2.2%。

港交所（0388）平開。