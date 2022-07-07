港股半日曾挫近400點　中午收報21498點　科技股普向下｜持續更新

市場人士預期聯儲局繼續加息以壓抑通脹，穩定市場人士情緒，三大指數於周三（6日）一同高收。由於美匯指數已突破107，再創20年新高，不利商品資源價格，其中油價仍在下跌。另一方面亞太區股市今早普遍上揚，其中台股表現較突出。



【12:41】

港股仍處於弱勢，今早曾挫近400點，險守21200點。

恒指中午收市報21498點，跌87點，國指跌55點，報7490點，科指報4752點，跌48點，成交額為612.7億元。

科技股表現疲弱，網易（9999）跌2.3%，美團（3690）跌1.3%，阿里（9988）跌0.6%，京東（9618）跌1%。

醫藥股亦受壓，阿里（0241）跌2.3%，石藥（1093）跌2.2%，藥明生物（2269）跌2.1%。

內房股下跌，碧桂園（2007）跌2%，中海外（0688）跌0.4%。

銀行股方面，滙豐（0005）平收。

【10:02】

港股延續上日跌勢，最低見21200點，其後跌幅收窄，恒指最新報21403點，跌183點，國指最新報7450點，跌95點，科指最新報4712點，跌89點。

東方海外（0316）升3.3%，為表現最佳藍籌。

【09:25】

恒指最新報21352點，低開233點，國指低開117點，報7428點，科指低開80點，報4720點。

阿里（9988）低開1.5%，騰訊（0700）低開1.3%，美團（3690）跌1.9%。

滙豐（0005）低開0.9%，渣打（2888）低開2.2%。

港交所（0388）平開。