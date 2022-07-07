港股暫未承接上月升勢　後市走向未明　現階段先留意阿里｜許繹彬

隨著「六絕月」港股在「不絕反升」下結束，總結港股上半年累挫了1,415點；與道指相比，道指同期總共下跌近5,456點，港股跌幅尚算「温和」。踏入「七翻生」，亦標誌著下半年的開始，港股卻暫未能承接「六絕月」氣勢如虹的走勢，表現略嫌反覆。

港股現階段何去何從？近日成為升市火車頭的交易所（0388），一反常態地化身為「七翻生」的跌市元兇，「無厘頭」地由近期高位回吐近10%；股王騰訊（0700）受減持消息的拖累，儘管每天也自行作出回購，仍未能擺脫近期持續的弱勢，更下滑至一個月低位。在「雙失」的情況下，恒恆指在回歸假期過後，隨即再下試21400點以下的水平；慶幸，一近21200點就有強大的即彈，大市在部份藍籌如藥明生物（2269）和阿里巴巴（9988）護航下，仍算有跌序下跌，成交亦未見萎縮，暫以「回氣」來看待。

後市走勢先留意港交所及騰訊是否回勇

首先，要留意從龍頭股如交易所及騰訊能否先行回勇，才能明確後市的方向。至於道指的走勢有點飄搖，但納指走勢反而呈強，現階段投資者可留意近日一洗頽風的阿里巴巴，畢竟此股的最壞時間可能已經過去。

踏入7月，全球股市走勢明顯膠著，似乎缺乏明確的方向；以美股為例，高通賬、高匯率短期內料成生活一部分，道指在國慶後曾經大幅調整，究其原因，又是炒作經濟進一衰退等「舊聞」；現階段只能靜候總統拜登會否於短期內取消糾纏已久的中美關稅，倘若成事，便能為美國通脹數字帶來一場「及時雨」，令美股受惠。內地股市亦好不了多少，有內房企業出現債務違約，令原本復甦中的內房板塊再響警號；而疫情消息，亦會突然傳出，拖累內地股市再現調整浪或索性停滯不前。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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