渣打料人行LPR有進一步下調空間　銀行信貸投放續反彈

渣打中國宏觀策略主管劉潔發布報告，認為人民銀行在今年第三季會維持寬鬆利率政策，應對低於過去趨勢的經濟增長，以及持續的新冠肺炎衝擊。

該行預料1年期及5年期貸款市場報價利率（LPR）有進一步下調空間，以刺激貸款需求。當貸款需求超過供應時，亦不排除會降低存款存備金率。可是受到內地債市出現資金流出等因素，預料人行降低中期借貸便利利率（MLF）的門檻相當高。

渣打又指出，銀行信貸投放在今年第二季出現反彈後，相信第三季續增長。主要受惠於寬鬆貨幣政策﹑更多定向貸款工具，以及房貸政策放寬。隨著貸款需求恢復，反映真實貸款需求的承兌匯票貼現利率，自5開始反彈去年底以來的零息水平反彈。不過內地經濟表現仍低於官方5.5%增長目標，及過去5至6%的增長趨勢，認為人行見到強勁經濟復蘇，及增長率回復到過去增長趨勢前，收緊銀行間流動性機會較低。

劉潔預期在今年第三季及第四季經濟增長分別為5.3%及5.9%，主要受惠強勁的基建刺激及本地消費需求恢復，及下半年經濟復蘇較預期理想。不過預料新冠肺炎防疫措施在下半年仍存在，較次要的城市或有重新封城的可能性。同時房地產行業持續疲弱緩慢地復蘇，預料今年下半年復蘇將不及2020年下半年，武漢封城後情況。對於通脹，劉潔認為在第三季總體可能會上升，由本地需求改善﹑豬肉價格周期轉升及基數效應帶動。