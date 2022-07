涉氣候變化言論風波　滙控主管辭職：繼續刺破主流泡沫中的虛偽

滙豐(0005)投資管理環球責任投資主管(Global head of responsible investment)Stuart Kirk在社交媒體宣布,已辭去相關職務。

Stuart Kirk於五月份一個活動中表示,央行決策者和其他環球政府過分強調氣候變化的金融風險。言論引來環保人士批評。行政總裁祈耀年在社交專頁澄清,完全不同意Stuart Kirk言論。外電指,該行將Stuart Kirk停職。

Stuart Kirk今日(7日),於社交平台稱辭去相關職務。他指,自發表言論後,銀行對他的行為,令他不可持續現有職位。(I have concluded that the bank’s behaviour towards me since my speech at a Financial Times conference in May has made my position, well, unsustainable. )

他指,自己過去27年來,於金融、新聞及諮詢領域擁有完美記錄,一直努力為客戶和讀者做到最好,但投資很難,拯救地球也很難,人類最佳的成功機會是公開和誠實的辯論,若果公司相信多樣性和直言不諱,他們就需要言出必行,取消文化會破壞財富和進步。(Investing is hard. So is saving our planet. Opinions on both differ. But humanity’s best chance of success is open and honest debate. If companies believe in diversity and speaking up, they need to walk the talk. A cancel culture destroys wealth and progress)

他表示,基於他自己的論點,將於今年稍後宣布首個項目,人類聰明才智能夠並且將會克服未來的挑戰,並提供巨大的投資機會;同時將繼續刺破可持續金融主流泡沫中的胡說八道、虛偽、草率的邏輯和群體思維。