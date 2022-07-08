安倍晉三遭槍擊　日股暫升200點　恒指半日升15點｜持續更新

市場人士預期美國聯儲局在今年9月及往後加息幅度將縮減，帶動美國股市於周四（7日）高收，其中道指揚逾300點，反映科技股走勢的納指，升幅更逾2%。亞太區股市今早亦承接美股升勢，日股升逾200點。



【12:12】

恒指半日升15點，報21658點，國指報7524點，跌14點，科指升18點，報4798點，成交額為601億元。

石藥（1093）為表現最佳藍籌股，半日升4.5%，報8.36元。同為藥股的藥明生物（2269）卻逆市跌1.3%。

科技股方面，美團（3690）跌1.6%，阿里（9988）升3.9%，報121.3元，騰訊（0700）跌0.6%。

金融股方面，友邦（1299）跌0.6%，港交所（0388）升1.5%，滙豐（0005）升0.4%。

至於亞太區內股市方面，日股升26691點，升200點。

【11:13】

日本前首相安倍晉三於奈良出席參議院選舉活動時，遭受槍擊，據報安倍晉三處於昏迷狀態。受到消息拖累，日本股市升幅大為收窄，最新報26584點，升93點。日圓則抽升，兌美元最新報135.57；每百日圓兌港元最新報5.789，升0.35%。

【10:50】

恒指升幅進一步收窄，最新報21754點，升111點，國指升20點，報7559點，科指升41點，報4821點。

石藥（1093）升5.9%，報8.47元，舜宇（2382）升3.7%，阿里（9988）升3.7%，龍湖（0960）升3.6%。

【09:50】

港股升幅收窄，恒指最新報21819點，升176點，國指最新報7578點，升39點，科指最新報4822點，升42點。

阿里（9988）升3.8%，最新報121.1元。

招行（3968）跌0.6%，最新報48.3元。

海底撈（6862）升0.6%。

【09:25】

恒指最新報21961點，高開318點，國指最新報7641點，高開102點，科指最新報4868點，高開88點。

阿里（9988）升4.5%，騰訊（0700）升1.6%，美團（3690）升1.9%，小米（1810）升1.9%。

油股方面，中海油（0883）重上10元，高開1.6%。

金融股亦上揚，港交所（0388）升2%，滙豐（0005）高開1.5%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開1.5%，吉利（0175）高開3.8%。