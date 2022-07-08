許正宇﹕財庫局要為國家及香港做什麼　為香港賺多些省多些創機遇

財經事務及庫務局局長許正宇指出，新一屆特區政府開局上場，在行政長官帶領下會牢記習近平主席親臨香港發表重要講話中提出的「四個必須」，「以結果為目標」奮力實現習主席寄予的「四點希望」，全力聚焦在發展經濟、有利民生的道路上前行。當以策略思維研判國際局勢及香港定位，制訂具體工作及指標時，需要回答一個核心問題 ── 財庫局要為國家和香港做什麼。他指出看來答案就是一個：為香港增值 ── 1）為香港賺多些；2）為大家省多些；及3）為未來創造更多機遇。

研判局勢找準定位

他指出要研判局勢﹑找準定位。面對國際風雲大變局，香港應該找準定位，背靠習主席提出的「四個必須」，用好「一國兩制」的獨有優勢，配合國家在全球範圍內建立更多橋樑及窗口，推動全球共創普惠平衡、協調包容、合作共贏的發展格局。其中，鞏固及提升香港國際金融中心的地位至關重要。融通中外資本將可把國家與世界更緊密連結起來，推動經濟增長及科技創新，同時以金融力量構建各方共同參與的可持續未來。簡而言之，香港金融市場未來應繼續擔當全球化的「捍衞者」及「促進者」，當好國際金融樞紐的角色，為國家經濟與世界聯通「修橋搭路」，讓尋求發展與增長的投資者分享國家經濟引擎的巨大紅利。

要為香港經濟及金融業賺多些

他指出找準定位後，財庫局的核心要務就是通過積極的政策措施，做大市場為香港經濟及金融業界賺多些。這將分別體現於以下的工作重點。

證券市場是支持實體經濟和企業成長的重要融資渠道。上市制度的改革創新將擴大香港市場規模，研究讓更多企業例如便利從事先進技術且具規模的科技企業在港上市集資，有助我們把握近年新經濟興起的機遇，進一步增強內地、香港以至其他地方相關行業的發展動能，也有利於本地金融及專業服務拓展業務。此外，內地與香港資本市場互聯互通亦有強大的生命力及演化力，以最近開通的ETF通及即將開展的互換通為例，兩地市場的互動正不斷優化及拓展延伸。下一步，政府會與內地監管機構研究開展「互聯互通2.0」的新時代，配合國家及市場所需，檢視及優化項目。其中可以考慮的，包括進一步擴展滬深港通買賣標的（例如將更多在港上市中概股納入「南向通」）及增加海外投資者風險管理工具的選擇。這一方面將滿足內地投資者的資產配置需求，另一方面讓海外投資者更好投資内地資產及管理相關風險，強化香港風險管理中心的作用。

雖然金融市場的規模及交易量受各種宏觀因素影響，非個別政策措施所能左右，但以上各項工作的具體成果，肯定會在中長期反映在香港的金融業務表現上。舉例而言，自「滬港通」和「深港通」開通以來，北向交易已為內地A股市場帶來超過1.6萬億人民幣資金流入，南向交易則已經為港股市場帶來超過2.3萬億港元資金流入。私人銀行及私人財富管理業務方面，來自家族辦公室和私人信託客戶的資產規模在2020年錄得46%的按年升幅，增長至20,370億港元。此外，在投資推廣署下成立了推動家族辦公室業務的專責團隊，自去年六月以來已協助14個家族辦公室開展或拓展業務，它們合共已在香港進行超過12億港元投資，在未來兩年亦預計會創造超過180個新增職位。

積金易助節省成本

為香港賺多些以外，財庫局亦會通過審視內部程序和活用科技，提高效率及優化治理，減低各項成本及費用，為社會帶來切實效益，為大家省多些。

他指出稅務局將在2023/24年度起逐步提升及推出供企業、稅務代表及個人使用，經優化的新稅務電子提交服務平台。除了更好的用戶體驗外，新平台更預計可在四年間節省大約1.7億元成本。同時，財庫局轄下破產管理署亦會於2023年年底前推出新的電子提交服務平台，以處理平均每年收到的近18萬份文件或表格，其每年減省的人力成本約900萬元。最後，服務全港打工仔、自僱人士和僱主的「積金易」平台則預計於2025年起全面運行，提供一站式的強積金電子計劃管理服務。政府目標是讓13名強積金受託人於2023年平台準備就緒後將27個計劃、全港約1,000萬個強積金帳戶資料陸續遷移至平台集中處理。平台運作的首兩年強積金計劃的平均行政成本可降低約30%，運作後10年間可量化的節省成本高達300至400億元。

續善用作為離岸人民幣樞紐角色

國家目前已經是全球第二大經濟體。香港背靠祖國，就如站在巨人肩膀上，應將視野及眼界放得更高更遠，以香港的金融優勢更積極融入國家發展大局，為香港創造更多機遇。

推動人民幣國際化是金融發展的重中之重。受惠於國家經濟持續增長，國際收支結構穩健，國際投資者增持人民幣資產將形成一個長期趨勢。人民幣資產投資回報穩定，與其他資產相比有不同的行情走勢，是國際機構投資者資產配置的很好選擇。近期國際貨幣基金組織完成了五年一次的特別提款權佔比評估，將人民幣權重由10.92%上調至12.28%，清晰地說明了國際市場對人民幣可自由使用程度的認可有所提高。目前，人民幣在全球中央銀行外匯儲備中不足3%，內地股票及債券市場的外資持有佔比亦只有3%至5%，可見未來的增長空間非常龐大。香港會繼續善用香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的角色，持續助力人民幣國際化的策略，積極努力落實港股通以人民幣計價等重要舉措，並進一步研究活化離岸人民幣生態圈的更多可能性，強化其於資本市場的應用。

許正宇指出隨着香港打開由治及興的新篇章，將在行政長官領導下讓財庫局成為「行動型」及「執行型」的政策局，以切實的政策措施為香港賺多些、為大家省多些及為未來創造更多機遇，回應中央及廣大市民對政府懇切期盼。