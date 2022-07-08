中銀香港和標普道指推大灣區氣候轉型指數

中銀香港及標普道瓊斯指數宣佈推出「標普 中銀香港中國香港大灣區淨零 2050氣候轉型指數」，此為首個聚焦大灣區上市企業的氣候轉型指數。該指數以推動大灣區企業實現多項氣候轉型為目標，鼓勵區內上市企業向低碳經濟轉型。同時，也為資本市場提供具有成本效益、多元化的投資選擇，促使更多資金流向低碳轉型的企業。

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，希望通過與標普道瓊斯指數合作，發揮資本市場在支持區域低碳轉型方面的積極作用。支持國家雙碳目標和香港氣候行動藍圖 2050，推動香港成為領先的可持續金融樞紐，共同建設大灣區更加綠色、更可持續的未來。

標普道瓊斯指數 ESG 及創新環球主管 Reid Steadman 表示，新指數專為蓬勃發展的內地大灣區而設計，以支持該地區向低碳經濟轉型，並為大灣區企業提供了配合符合《巴黎協定》淨零碳排軌跡以及金融穩定委員會氣候相關財務資訊披露工作組（TCFD）建議的途徑。

新指數量度「標普 中國香港大灣區指數」中合資格成分股的表現，並經篩選及加權,使指數與全球變暖 1.5oC 的氣候情景相符。該指數的設計符合歐盟氣候轉型基準法規的最低標準,以實現《巴黎協定》的目標，同時有助降低漂綠風險。該指數採用的加權策略儘量減少成分股權重與母指數的差異，並保持廣泛的市場敞口，同時納入多個減碳目標，例如有關改善與母指數比較的整體溫室氣體排放及實現按年7%的去碳化進程。