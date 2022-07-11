內地股市低收　台股及韓股均下跌　恒指瀉683點｜持續更新

美國上月新增職位數目優於市場，市場人士預期聯儲局會在7月及9月分別加息0.75厘，美股上周五（8日）納指高收。今早亞太區股市普遍上揚，其中日股在執政聯盟勝出參議院改選後，今日曾大升逾500點，一度收復27000點。



【15:25】

內地股市低收，上證收市報3313點，跌42點，深成收市報12617點，跌239點，滬深300收市報4354點，跌74點，創業板收市報2767點，跌50點。

亞太區股市方面，日股升295點，報26812點，台股羨124點，報14340點，韓股跌10點，報2340點。

恒指最新報21042點，跌683點，國指最新報7288點，跌262點，科指最新報4593點月，跌214點。

【14:06】

恒指跌逾700點，險守21000點，最新21025點，國指跌269點，報7281點，科指跌211點，報4596點。

【13:35】

港股跌勢在午後一度擴大至近700點，最新報21048點，跌677點，國指跌267點，報7283點，科指跌209點，報4599點。

目前僅有3隻藍籌股可力保不失或上揚，恒生（0011）為表現最佳成份股，逆市升0.075%。

【12:30】

澳門從今日起停止工商活動一星期，消息拖累濠賭股大幅下跌。今早除了濠賭股外，內房及物管股同樣受壓力。

恒指中午收市報21130點，跌595點，國指跌227點，報7324點，科指跌178點，報4629點，成交額為652.7億元。

物管股今早受到壓力非輕，碧桂園服務（6098）跌11.3%，融創服務（1516）跌7.2%，世茂服務（0873）跌3.2%，保利物業（6049）跌2.3%。

內房股亦為投資者掟貨對象，碧桂園（2007）跌7.5%，中海外（0688）跌3.2%﹑潤地（1109）跌3%。

濠賭股同為今日跌市災區，金沙（1928）跌7.4%，銀娛（0027）跌6.1%，澳博（0880）跌6.4%。

科技股亦紛紛下跌，阿里（9988）跌5.9%，美團（3690）跌4.8%，騰訊（0700）跌3%。

車股方面，長汽（2333）跌8.5%﹑吉利（0175）跌4.4%，比亞迪（1211）跌5%。

【11:03】

港股跌勢進一步加劇，恒指最新報21117點，跌608點，國指跌233點，報7317點，科指報4626點，報181點。

碧桂園服務（6098）瀉逾9%，為跌勢最急的藍籌股，股價失守30元。母公司碧桂園（2007）跌6%。

濠賭股弱勢未改，金沙（1928）跌6.5%，銀娛（0027）跌5.9%。

航空股亦處弱勢，國泰（0293）跌1.9%，東航（0670）跌3.3%，國航（0753）跌6.6%，南航（1055）跌5%。

【10:00】

港股跌勢加劇，恒指最新報21178點，跌546點，國指跌204點，報7347點，科指跌173點，報4635點。

濠賭股下挫，金沙（1928）最新報17.1元，跌8.4%，永利（1128）跌6.5%，銀娛（0027）跌6.3%。

【09:25】

恒指最新報21470點，低開255點，國指最新報7467點，低開84點，科指最新報4736點，低開71點。

金融股方面，滙豐（0005）最新報49.45元，低開0.7%，渣打（2888）最新報54.5元，低開1%。港交所（0388）最新報370.2元，低開1.5%。

科技股方面，阿里（9988）最新報117.3元，低開3.1%，美團（3690）最新報188.5元，低開2%，騰訊（0700）最新報344.4元，低開2.3%。

內需及消費股方面，李寧（2331）最新報72.2元，高開0.4%，潤啤（0291）最新報54.3元，無升跌。