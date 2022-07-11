港股挫逾600點　碧桂園服務瀉逾9%　航空股「降落」｜持續更新

美國上月新增職位數目優於市場，市場人士預期聯儲局會在7月及9月分別加息0.75厘，美股上周五（8日）納指高收。今早亞太區股市普遍上揚，其中日股在執政聯盟勝出參議院改選後，今日曾大升逾500點，一度收復27000點。



【11:03】

港股跌勢進一步加劇，恒指最新報21117點，跌608點，國指跌233點，報7317點，科指報4626點，報181點。

碧桂園服務（6098）瀉逾9%，為跌勢最急的藍籌股，股價失守30元。母公司碧桂園（2007）跌6%。

濠賭股弱勢未改，金沙（1928）跌6.5%，銀娛（0027）跌5.9%。

航空股亦處弱勢，國泰（0293）跌1.9%，東航（0670）跌3.3%，國航（0753）跌6.6%，南航（1055）跌5%。

【10:00】

港股跌勢加劇，恒指最新報21178點，跌546點，國指跌204點，報7347點，科指跌173點，報4635點。

濠賭股下挫，金沙（1928）最新報17.1元，跌8.4%，永利（1128）跌6.5%，銀娛（0027）跌6.3%。

【09:25】

恒指最新報21470點，低開255點，國指最新報7467點，低開84點，科指最新報4736點，低開71點。

金融股方面，滙豐（0005）最新報49.45元，低開0.7%，渣打（2888）最新報54.5元，低開1%。港交所（0388）最新報370.2元，低開1.5%。

科技股方面，阿里（9988）最新報117.3元，低開3.1%，美團（3690）最新報188.5元，低開2%，騰訊（0700）最新報344.4元，低開2.3%。

內需及消費股方面，李寧（2331）最新報72.2元，高開0.4%，潤啤（0291）最新報54.3元，無升跌。