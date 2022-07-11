港IPO宗數全球第十　倪匡預言恐成真？　望特首保香港優勢︱刁佬

「屈尾十」意思是事情轉瞬間就改變。「屈」是指屈曲，動物轉身時，尾巴會屈曲，引伸一轉身就改變主意，速度之快，時間之短。舊年香港交易所在全球集資額跌出三甲，排第四，都已經夠醜，未能維持「紐倫港」三足鼎立。

刁佬於年頭痛陳私人銀行出身的港交所行政總裁歐冠昇，竟然仲有面加人工，年薪7,000萬元，點知一個「屈尾十」，港交所在歐冠昇帶領下，根據安永（EY）剛發表的全球第二季IPO趨勢報告，今年上半年香港IPO宗數全球排第十，集資額排第九。（資料來源：https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/ipo/ey-global-ipo-trends-q2-2022.pdf）

一般人數得出名的交易所，美國NYSE、NASDAQ、上交所、深交所、英國、法國、德國、澳洲、俄羅斯、新加坡，都已差不多十間。香港由一個考開全級頭三嘅學生，一下子排到第十，我諗要喊嘅程度不比林鄭當年考全級第四輕。

細睇排行榜，上海及深圳在IPO宗數及集資額均包攬冠亞軍。在IPO宗數排行榜港交所以一宗之微，僅勝剛成立不久的北交所。在集資額排行榜中，看到很多中游份子均是來自中東，包括：杜拜、沙地阿拉伯及阿布達比，連印度排名都高過香港。

在今年上半年，上海交易所是全球集資額最高的交易所。（資料圖片）

上半年本港IPO集資額為23億美元

根據安永的報告，2022上半年香港IPO集資額為23億美元，當每宗收取標準的1%專業費用，即是2,300萬美元（約1.84億港元）成個行業的包銷商及財務顧問瓜分，平分之下每間都唔知有無2,000萬。不要忘記這只是收入，還未計租金及人工，難怪連一向工作職位穩定見稱的中資行，都要大規模裁員。

香港佔全球IPO宗數只有3%，而集資額更只得2%。作為一個號稱全球重要的國際金融中心，數字說實話，2-3%真的有點無足輕重。有說因為疫情、因為地緣政治云云，此成績是非戰之罪，如果係咁即係搵邊個做都一樣，是旦搵個大哥上去，收取一份大哥人工就夠。做到這無足輕重的成績，歐冠昇的薪酬卻是7,000幾萬是納斯達克CEO的66%。而報告中更顯示美國仍是最佳全球跨國上市市場，而香港公司在2022年只有一所跨國在香港上市，而且期內全球十大集資額的上市公司，沒有一所在香港上市。不過於2022年6月14日為止香港仍有182個上個上市申請，不過按證監會年報所示，每年至少叮走一半上市申請，其實未來市場真係有點擔心。

倪匡的確是高人，他明確指出去催毀一個城市不用殺人不用炸毀，只要將它的優勢除去，人才揾唔到食自然離開，資金跟人走，無錢無人無優勢，城市自然沒落。希望新特首可以小心保護香港的僅有優勢，香港金融市場已經不單是一個行業，更是中國金融市場一個重要資產。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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