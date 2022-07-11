任志剛：港息可能較美息出現溢價　需增加離岸人民幣產品

美國加息步伐持續，行政會議成員、金管局前總裁任志剛表示，港美息差拉闊，套息交易令資金流出港元體系，當香港銀行同業拆借市場進一步收緊，金管局跟隨美國上調基本利率，市場仍有大量流動性，令香港利率走勢較美國滯後，但隨時間延伸必然會跟上，甚至可能「追過龍（overshoot）」，較美息出現溢價，但強調毋須恐慌，因屬於系統設計。

任志剛出席瑞銀財富管理投資總監辦公室年中市場展望時並表示，人民幣國際化以至香港離岸人民幣市場發展緩慢，香港必須能夠處理以人民幣計價的金融交易，並增加人民幣計價產品。香港已經相當廣泛地使用人民幣，但作為財富管理，人民幣並不是特別受到歡迎，僅因為可能缺乏離岸人民幣資產供市場購買。

他又重申香港要維持聯繫匯率，作為國際城市，同時為中國及世界其他地方服務，所以香港的貨幣政策目標是要穩定匯率。在一國兩制下，中國可以用港元代替美元，因人民幣並非可完全轉換的貨幣，而香港的離岸人民幣市場可自由兌換，故中國應利用兩個金融體系及貨幣政策的優勢，尋找協同效應。

對於中國逐步開放金融市場，任志剛表示，中國須同時維護金融穩定及安全，若全然開放資本帳便會有大量資金出入，最好的方法是善用一國兩制，經香港連接中國及國際資本流動。另外，美國以會計披露準則等議題為中概股帶來麻煩，中概股只能選擇來港上市，故看好港交所（0388）長遠發展。