金發局：要解決人才流失首要為通關

金融發展局主席李律仁表示，香港正面臨人才流失的問題，金發局去年員工流失率達逾50%，較前一年的40%有所擴大，但主要為去其他研究機構及私人企業。造成香港人才外流的原因相信包括嚴謹的防疫措施、國際環境的變化，以及早年的政治事件等，認為目前首要的解決方案為香港先對內地及海外通關。

李律仁表示，香港疫情較海外地區為輕微，但防疫措施則較為嚴謹，會影響作為國際金融中心的升級過程，策略性阻礙本港作為區域性及全球性金融中心的發展。香港以外地區包括內地的防疫措施，並非香港能夠控制，但香港可以先行對防疫較嚴的內地通關，並在短期內向國際通關。

李律仁表示香港最大優勢為作為中國的、國際的金融中心，未來仍有發展空間。（余俊亮攝）

他指出，香港最大優勢為作為中國的、國際的金融中心，未來仍有發展空間，需要做好策略上的工作，人才也需要能夠自由流動，這方面需要防疫措施放寬及減免的配合，相信政府官員會明白此需要。

中港互聯互通方面，首周ETF通多個交易日被指出現「北熱南冷」的情況，北向通交易總成交額為2.2億元人民幣，多於南向通交易的1.9億港元。李律仁表示，南向通港ETF目前僅納入4隻ETF，成交已經接近北向通A股的83隻ETF，反映內地對香港ETF投資需求巨大。新推出的互換通屬於風險對沖工具互通，目前業界正推動保險通的推出。