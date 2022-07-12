中銀香港由摩根資產管理　引入全港首隻可持續基建主題基金

中銀香港（2388）從摩根資產管理，引入全港首隻可持續基建主題基金，協助零售投資者把握市場趨勢，同時積極支持可持續環境發展。隨著環境持續驟變，例如全球暖化、人口急增和急速城市化等因素，市場對基礎設施投資的需求日益增加。

中銀香港為該基金在香港的主要零售銀行分銷商之一，客戶可通過其手機銀行、網上銀行及分行認購該基金。另外，為進一步促進社會對可持續投資的認識，中銀香港將聯同摩根資產管理舉辦嶄新的電子植樹活動，為環境保育作出貢獻。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，根據分析顯示，全球ESG類的資產規模預料將於2025年或之前增長至53萬億美元的水平,相當於全球資產管理規模總值的三分之一。今年第一季度,中銀香港客戶與ESG相關的綜合理財總值按年上升6倍,反映香港零售客戶對綠色投資有上升趨勢。

中銀將持續與摩根資產管理合作，推出一系列與ESG相關的教育及環境保育活動，透過網上直播及講座等方式，加強與客戶的互動，讓他們加深了解對ESG的認識，從而捕捉可持續發展的機遇。

摩根資產管理香港業務總監吳家俐表示，摩根可持續基建基金是摩根於香港的首個主題式可持續投資基金，主要投資於具備有利條件推動促進可持續及包容性經濟所需基建發展的企業。

該基金為投資於環球股票,堅定看好的主題性組合，投資於提供較高收益及派息機會的傳統基建，旨在為環球環境問題提供實際解決方案的綠色基建資產，包括加強環境韌性、推動社會建設及促進共榮三方面的企業。這是繼去年發行的摩根新興市場可持續股票基金後，第二隻獲證監會認可的ESG基金。