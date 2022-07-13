恒指轉跌　海底撈、京東美團撐市　碧桂園挫逾9%｜持續更新

港股昨跌穿21000點關口，隔晚美股三大指數收市全線下跌，恒指黑期今早最新升41點。市場留意內地今早將公布上月進出口數據。此外，國家新聞出版署發布7月國產網絡遊戲審批信息，但名單上仍未見騰訊等大型企業。



【14：15】恒指跌幅擴大

恒指轉跌，最新報20774點，跌69點；科技指數升22點，報4546點；國企指數報7150點，跌40點。

表現最好的為海底撈（6862），升逾5%；其次為京東（9618），升逾4%；美團（3690）升2.7%；比亞迪連跌數日後反彈，最新升近0.9%；

金融股方面，滙控（0005）升0.51%；友邦（1299）升1%；

表現最差為碧桂園（2007），挫逾9%。

【14：00】恒指一度轉跌

恒指午後一度重上21000點水平，但之後升幅收窄， 更一度轉跌，最新報20853點，微升8點。

【13：05】恒指午後升159點

恒生指數午後升159點，報21004點。科指升97點，報4620點。

京東（9618）升逾5%，美團（3690）升逾3%，海底撈（6862）升逾5%。

碧桂園（2007）挫7.98%，報3.69元。

【12：20】恒指半日升130點

恒生指數半日升130點，報20974點，成交額為572億元。科指升79點，報4603點。

騰訊 （0700） 跌0.2%，比亞迪 （1211） 跌0.4%，而碧桂園 （2007） 插近8%。

餐飲股造好，海底撈 （6862） 升近6%，九毛九 （9922） 升近4%，百勝 （9987） 升逾2%，海倫司 （9869） 升近一成，奈雪的茶 （2150） 升逾5%。

美團（3690）升超3%，京東（9618）升近5%。

【10：50】恒指升92點

恒指升178點，報21023點；科指升92點，報4616點。

比亞迪 （1211）升0.67%，報272元；京東 （09618） 升4.3%，報240.8元；美團 （03690） 升3%，報183.3元。

碧桂園（2007）跌9.23%，報3.64元，暫為表現最差藍籌，碧桂園服務 （6098） 跌3.68%，報26.15元。碧桂園2024年到期的收益率為8%的債券下跌1.3美分至47.1美分。

【09：50】恒指升92點

恒指升92點，報20938點；科指升57點，報4581點。

比亞迪 （1211） 無力反彈，現轉跌2.22%，報264.2元。

亞洲電視 （0707） 一度升29%，高見0.041元，創十個月高，現仍升19.35%，報0.037元，三日累升超1.5倍。

【09：20】恒指高開66點

恒指高開66點或0.32%，報20911點；科指高開34點或0.75%，報4558點。

比亞迪（1211）惹「股神」巴菲特部署沽貨憂慮昨挫超一成，最新見中央結算系統（CCASS）沒有相關減持申報。今早高開1.41%，報274元。

騰訊（0700）、網易（9999）今早輕微高開，雖然7月國產網絡遊戲審批名單上未見騰訊、網易等大型企業。

油股今早低開，中海油（0883）跌逾1%，中石油（0857）跌近1%，中石化（0386）暫時未有變幅，國際油價一度失守每桶100美元，紐約期油急挫近8%。