港股升92點　比亞迪轉跌逾2%　亞視三日累升1.5倍｜持續更新

港股昨跌穿21000點關口，隔晚美股三大指數收市全線下跌，恒指黑期今早最新升41點。市場留意內地今早將公布上月進出口數據。此外，國家新聞出版署發布7月國產網絡遊戲審批信息，但名單上仍未見騰訊等大型企業。



【09：50】恒指升92點

恒指升92點，報20938點；科指升57點，報4581點。

比亞迪 （1211） 無力反彈，現轉跌2.22%，報264.2元。

亞洲電視 （0707） 一度升29%，高見0.041元，創十個月高，現仍升19.35%，報0.037元，三日累升超1.5倍。

【09：20】恒指高開66點

恒指高開66點或0.32%，報20911點；科指高開34點或0.75%，報4558點。

比亞迪（1211）惹「股神」巴菲特部署沽貨憂慮昨挫超一成，最新見中央結算系統（CCASS）沒有相關減持申報。今早高開1.41%，報274元。

騰訊（0700）、網易（9999）今早輕微高開，雖然7月國產網絡遊戲審批名單上未見騰訊、網易等大型企業。

油股今早低開，中海油（0883）跌逾1%，中石油（0857）跌近1%，中石化（0386）暫時未有變幅，國際油價一度失守每桶100美元，紐約期油急挫近8%。