淡馬錫連續兩年減少投資中國　比重降至9年新低

新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）公佈，截至今年3月尾的財年，受累於中國股市下跌，對中國投資佔比跌至22%，為連續第二年下跌，並為2013年淡馬錫有披露以來最低。不過，受惠於未上市企業及新加坡股市上升，抵消中國股市下跌影響，帶動投資組合總值按年增長5.81%，總規模創歷史新高。

淡馬錫預計，中國今年經濟增長難以實現5.5%的官方目標，但依然看好在中國的投資，認為中國是重要的市場，並會繼續投資中國科技，包括發掘人工智能、城市基建及半導體等投資機會。

淡馬錫又指出，由於金融市場波動和地緣政治不確定，2023年美國出現衰退風險已升，因此對前景謹慎，預計市場可能進一步下跌。淡馬錫將放慢投資，並採取謹慎態度。

截至今年3月尾的財年，淡馬錫的基金回報僅為5.81%，相較上一財年的24.53%有所大幅下滑。過往3年，中國是組合中投資比重最大的地區，今年則由新加坡取代，佔比為27%。整體亞洲地區的投資佔63%，美國佔21%。

淡馬錫表示，中國投資佔比減少是由於市場下跌。受內地監管打擊及疫情影響，其阿里巴巴（9988）及滴滴出行等企業的持股，估值均大幅下降。不過，仍然是中國的淨投資者，未有走資。