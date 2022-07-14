數碼港社群初創參加香港交易所收市敲鑼慶祝儀式

數碼港與香港交易所昨日﹙13日﹚於香港交易所金融大會堂參加為表現卓越的數碼港社群初創舉行的收市敲鑼慶祝儀式，在數碼港主席陳細明及香港交易所集團行政總裁歐冠昇見證下，4間獲得高額融資的數碼港社群初創獲邀參與，包括從事數碼娛樂及遊戲開發的「獨角獸」企業Animoca Brands及旅遊平台Klook；以及區塊鏈企業ConsenSys Hong Kong Limited及智慧物流平台Pickupp，標誌香港創科發展卓越成果，逐步邁向世界。

數碼港主席陳細明表示，香港交易所金融大會堂的敲鑼慶祝儀式，是香港國際金融中心標誌之一，亦是所有初創夢寐以求踏足的地方。數碼港與香港交易所擁有支持初創的相同理念，今次我們非常榮幸參與是次收市敲鑼慶祝儀式，表揚它們的成就。他表示「行而不輟，未來可期」，在國家及香港特區政府支持下，香港初創定能繼續茁壯成長，以創科增強香港的發展動能。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示，很高興參與這個表彰香港創業精神的活動，並與數碼港合作展示香港蓬勃發展的新經濟生態圈。香港交易所在支持企業家方面發揮著關鍵作用，致力連接創新與資本，支持這些面向未來的領先公司實現增長願景。作為市場運營機構，香港交易所致力增加市場的吸引力，鞏固我們作為新經濟公司首選國際融資中心的地位。