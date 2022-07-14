憂大幅加息道指曾跌逾600點　金價穿1700美元關口｜持續更新

市場憂慮美國在高通脹下，美聯儲需再次大幅加息，經濟或陷入衰退，加上美國銀行業績差過預期，三大指數下跌。

【23：35】

美股跌幅略收窄。道指報30,326點，跌446點或1.45%；標指報3,749點，跌52點或1.38%；納指報11,113點，跌134點或1.2%。

【22：15】

道指跌幅擴大至625點或2.02%；標普500指數下跌2.09%；納指跌2.11%。

【21：30】

道瓊斯工業平均指數下跌558點，或1.82%；標準普爾500指數跌1.79%；納斯達克綜合指數下跌1.71%。

美股銀行股下跌，摩根大通跌逾3%，主要受第二季總營收不及市場預期；美國銀行、花旗銀行跌逾2%，摩根士丹利跌逾1%。

金價亦下跌，現貨黃金跌穿1,700美元關口，為去年8月以來首次，日內跌逾2%；油價方面，WTI原油跌6%，最新報90.58美元一桶；布蘭特原油現跌5.3%，報94.5美元一桶。

BCA Research報告指出，美聯儲的政策仍依賴於經濟數據，央行將繼續採取緊縮政策，直到通脹壓力見頂，而持續的價格壓力，或令聯儲局於7月份的會議上再次大幅加息，但相信，9月份會議之前數據仍有改善空間。