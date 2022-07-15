恒指收報20297點　跌453點創一個半月低　碧桂園再插逾8%

周四美股三大指數走勢反覆，開盤初段曾急瀉2%。隨著聯儲局官員放口風建議加息75點子而非1厘，市場情緒好轉，最終納指成功拗腰收漲，道指及標指則跌0.46%及0.3%。



【16:10】恒指收跌453點

恒生指數收報20297點，跌453點或2.19%，成交額達1,295億元。恒生科指更跌3.22%，報4440點，創逾一個月低。

碧桂園收報3.31元，跌8.56%，成交額4.42億元，創近四個月低。

科技股普遍下跌，嗶哩嗶哩（9626）跌約7%，阿里巴巴（9988）跌約6%，百度集團（9888），攜程集團（9961）、快手（1024）跌3%以上。

比亞迪（1211）發盈喜，收漲約4%，報294.2元。

【15:11】A股三大指數跌逾1%

A股三大指數低開後衝高回落，三大指數均跌超1%，創業板指領跌。上證跌1.64%，報3228點，創一個月低。

恒生指數跌幅持續擴大，最新跌逾500點或2.5%，下試20200點關口，成交額已突破1,000億元。

碧桂園（2007）急跌逾8%，低見3.3元，逼近今年3月低位3.22元；碧服（6098）亦跌逾8%；龍湖（0960）挫6%。

重磅股同樣受壓，阿里巴巴（9988）跌逾5%，騰訊（0700）跌超3%，匯豐（0005）跌近3%，比亞迪（1211）漲幅收窄至不足3%。

【13:44】港股跌超400點

恒指跌401點，報20350點；科指跌2.99%，報4450點。

阿里巴巴 （9988） 跌近5%；騰訊 （0700）跌近3%，美團 （3690）跌超3% 。

新東方在綫 （01797） 跌近13%，報15.56元。

【13:10】港股午後跌304點

恒生指數午後跌約304點，報20447點；科指跌2.37%，報4479點。

阿里巴巴 （9988） 跌逾4%；騰訊 （0700）、美團 （3690）跌超2% ，小米 （1810） 、京東 （9618） 跌近2%。

【12:00】港股半日跌247點

恒生指數半日跌247點，報20503點，成交近665億元。科技指數跌近2%，報4496點。

阿里巴巴 （9988） 跌近4%，據報阿里巴巴高層遭上海當局約談，討論涉及警方數據庫被盜一事。

此外，比亞迪 （1211） 一度高見302元，午收市彈近5%，公司料中期純利增約2倍。

【10:50】內房捱沽

恒生指數跌幅一度收窄至100點以內，盤中高位見20656點，最新仍跌近200點，報20576點。

內房股未止瀉，旭輝控股（0884）跌超10%，市場懶理大股東增持。寶龍地產（1238）跌超6%，龍湖集團（0960）跌近6%，合景泰富（1813）跌超5%，雅居樂（3383）、時代中國（1233）跌近5%，綠城中國（3900）跌超4%，碧桂園（2007）跌近4%，萬科（2202）跌超3%。

【09:52】港股跌195點 報20555點

中國儒意(0136)向騰訊(0700)等配股，股價一度大升近兩成，新造2.6元，仍升6.1%，成交有1.59億元。

該公司擬配股集資23.4億元，集資所得擬用作業務發展及擴張，包括內容製作、購買劇本及版權、購買影視節目版權及發展線上遊戲業務。

阿里巴巴跌3.59%，報104.8元。

【09:20】港股低開229點

恒生指數開報20522點，跌229點或1.1%，成交額22.33億元。恒生科指開跌1.75%，報4507點。

阿里巴巴（9988）低開5.7%，報102.5元。據報阿里巴巴高層遭上海當局約談，討論涉及警方數據庫被盜一事。

受近日內房停貸斷供影響，招行（3968）未止瀉，開報41.05元，再跌2.26%。工行（1398）、建行（0939）各跌1.2%；中行（3988）則微跌0.4%。