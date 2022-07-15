人民幣中間價報6.7503　較上日下調238點子　創一個月低

撰文：黃文琪
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人民幣兌美元中間價報6.7503，創一個月低，較上日6.7265，下調238點子或0.35%。

另外，離岸人民幣日內曾低見6.77。

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