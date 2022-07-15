國泰上月載客15萬人次　年升近270%　料客運力年底回升至疫前25%

國泰（0293）公布6月客運及貨運數據。6月份載客約15萬人次，平均每日運載5,000人次，較2021年同月增加269.2%，但相比疫情前 2019年6月的水平下跌95.2%。收入乘客千米數按年上升320.2%，但與2019 年 6 月相比減少91.7%。

公司又指出，上月乘客運載率上升45.3個百分點至67%，以可用座位千米數計算的運力按年雖增加36.2%，惟仍較 2019年6月水平下跌89.3%。在今年首6個月，載客人次較去年同期增加113.5%，運力下跌 626.6%，而收入乘客千米數則上升129.8%。

貨運方面，公司6月份運載10.45萬公噸貨物，較去年同月減少4.4%，與2019年6月相比減少 36.2%。月內的貨物收入噸千米數按年下跌14.6%，與2019年6月相比減少39.1%。運載率下跌12.1個百分點至68.4%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年上升 0.5%，但與 2019 年 6月相比下跌 44.1%。今年首6個月，載貨量較去年同期下跌 4.3%，運力下跌 31%，而貨物收入噸千米數則下跌 35.7%。

歡迎政府暫停熔斷機制

顧客及商務總裁林紹波表示﹕「我們歡迎香港特區政府決定，由7月7日起暫緩航班『熔斷機制』，令回港或經香港轉機的乘客更能安心出行。此外，我們亦樂見政府考慮調整抵港旅客在指定檢疫酒店逗留的日數。我們會繼續努力恢復更多客運運力，重建香港樞紐的航班網絡聯繫。

「客運方面，我們預期旅遊意欲於未來數月將持續改善。倘在本報告發表時的現行旅遊及營運限制保持不變，預計到今年年底，國泰航空營運的客運運力將最高可達疫情前水平約四分之一。惟疫情發展仍然極不明朗，我們必需要靈活地調控運力。

料貨運運力將回升至疫前65%

「貨運方面，我們即將從一向較為淡靜的夏季踏入貨運旺季，預期需求將會回升。我們在積極配合需求時，依然要應對各種運作上的挑戰。然而，我們的目標是於今年年底，恢愎貨運運力至疫情前水平約 65%。

「自旅遊限制及檢疫規定於5月1日落實進一步調整後， 我們的現金流得到改善。我們預計將增加的運力會為每月的營運現金消耗帶來正面影響，並期望往後大致上實現正現金流。由於疫情仍然不明朗，我們會繼續專注審慎的現金管理。」