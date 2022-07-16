美前財長批聯儲局去年決策影響外界信心　稱對方作出預測難實現

美國聯儲局的決策惹來前財長薩默斯的批評。薩默斯接受《彭博電視》訪問時直指，聯儲局在2021年的決策讓外界失去對決策者的信心，又指出這樣聯儲局在核心功能上出現錯誤，當中包括無法抗衡財政政策帶來的影響。

他進一指出聯儲局持續作出不合理的預測，而有關問題卻未曾解決；又指出當局在今年6月時預測至2024年時，當地通脹可回落至2%，同時失業率僅升至4.1水平的情況屬高度難以置信。

他認為聯儲局在去年作出的決策是失去方向。當時聯儲局著重談論環境﹑社會公義等，卻對失去對通脹的關注，僅認為物價高企屬短暫性現象。

料日本央行將停止對孳息曲線控制

另一方面，隨著日本與各主要央行在貨幣政策上出現背馳，拖累日圓近期不斷尋底，兌美元更一度跌穿139，創自1998年8月以來新低。薩默斯認為日本央行日後如希望退出現行的十年期國債處於零水平政策，是具有困難。

他認為日本央行在往後一段時間，會退出現行控制孳息曲線策略，惟難以預料對方何時採取行動，但相信當日圓進一步貶值，會引發更大壓力。

此外薩默斯又指出，不認為強美元會對新興市場帶來如1998年時的系統性風險，不過部份國家如土耳其及阿根廷的不穩健政策，會惹來其本人的關注。