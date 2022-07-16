Twitter獲華爾街看好　券商升評級至買入　調高目標價至52美元

社交媒體Twitter入稟法院，要求法院頒令馬斯克完成有關收購計劃，並希望法院可以加快至60日內進行審訊。同時亦呼籲股東就該交易投下贊成票。目前事件仍在進行中，華爾街卻看好Twitter前景。Rosenblatt Securities長期技術分析師Barton Crockett發表報告，將Twitter評級由「中性」升至「買入」，同時目標價將目標價由33美元升至52美元。

他指出在經過就Twitter對馬斯克的訴訟中最新披露，已推翻之前對Twitter的疑慮，又指出早前認為擁有實質風險，主要是建基於馬斯克的說法及該社交媒體的日均活躍用戶歷史，也就是Twitter在披露其垃圾郵件機械人計算時有保留。

他亦指出Twitter披露公司非常努力向馬斯克解釋其垃圾郵件機械人計算方式，及馬斯克不願作出動作，所有很大程度上結束他們對Twitter的疑慮，並反而對馬斯克抱持懷疑態度。在一個受宏觀負面因素困擾的市場中，Twitter現時看來是個具吸引力的對象。

沽空機構Hindenburg Research則於周三（13日）時發推文，預料Twitter股價會上揚而非下跌。該沽空機構創辦人Nathan Anderson指出，持有Twitter流通股不足5%，主要押注馬斯克會被法院強制以每股54.2美元全購Twitter。