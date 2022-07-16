巴克萊下調今年內地經濟增長預測至3.1%　料人行下半年再降準

巴克萊指出因內地第二季經濟增長疲弱，因此降內地全年經濟增長預測，由3.3%下調至3.1%，惟保持下半年3.5%至4%預測增幅不變。該行指出7月疫情及房屋相關經濟活動收縮帶來的影響，會被財政刺激及強勁出口抵銷。

該行又認為隨著新的BA.5變動病毒危險性較低，預料內地防疫措施會傾向轉為寬鬆。

該行對內地第三及第四季經濟復蘇抱持較正面看法，受生產及服務推動，預料內地製造業及服務業在今年下半年分別錄得4%及3.5%升幅。對於早前有報道指出，內地擬將明年1.5萬億元人民幣地方專項債額度，提前在下半年進行，巴克萊認為有助今年內地基建投資增長提升5個百分點。

至於河南發生村鎮銀行存戶難取回存款事件，以及有部份樓盤的業主，計劃停供按揭。巴克萊認為村鎮銀行事件不會構成系統性危機，因截至去年底相關資產總額約為2萬億元人民幣，佔整體銀行體系佔比約0.5%。反而業主停供按揭事件，會較惹人憂慮，因涉及逾期按揭貸款金額達1萬億元人民幣，將導致整體銀行不良貸款比率升0.5%至1%。

巴克萊又預期，人民銀行會維持寬鬆貨幣政策，以適當流動性應對風險及支持發債，又預料下半年人行會降準25至50點子。可是受制於通脹等憂慮，政策利率將不變。