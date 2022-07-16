聯儲局7月底議息　大戶利率期貨市場押注逾萬億元　料加息0.75厘

上月美國通脹再創逾40年新高，達到9.1%，部份市場人士即時憧憬聯儲局會加息1厘。不過有大戶卻在美國於周五（15日）公布6月零售銷售數據後，於利率期貨市場大手開倉，押注聯儲局於本月加息0.75厘。

該名大戶於美國時間周五早上8時47分，合共新增3萬份於10月到期的利率期貨合約，以每期貨合約價值500萬美元計算，即該批合約總值1,500億美元（約1.18萬億元）。若最終聯儲局於本月加息0.75厘，屆時該名大戶便可以獲利。而該批新增的利率期貨合約，佔當月所有未倉合約12.8%。

該批將於10月31日到期的合約，涵蓋7月及9月聯儲局議息會議。利率互換定價為聯儲局加息0.8厘，並於9月時累計加息1.5厘。

兩官員贊成本月加息0.75厘

那麼目前利率期貨市場又如何預測未來聯儲局加息步伐？據Fed Watch數據顯示，本月聯儲局加息0.75厘機會為70.9%，加息1厘機會為29.1%；而預料在9月議息會議加息0.5厘為36.9%，加息0.75厘機會為49.2%，加息1厘機會為14%。

聯儲局官員對息口態度亦無變得太鷹派，其中理事沃勒及聖路易聯儲銀行行長布拉德皆贊成本月加息0.75厘，亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克則指出，不同意當局本月加息1厘。