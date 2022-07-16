人行旗下媒體﹕多間房企力推保交樓　部份爛尾樓已復工

內地個別城市出現爛尾市項目，部份業主更有意暫停為爛尾樓項目供按揭貸款。由於事件涉及內地房地產行業，亦觸及銀行業，因此市場人士對事態發展相當關注。人民銀行旗下《金融時報》報道，多個樓盤延期交付事件提起關注，在有關部門及房地產企業等共同努力下，早前涉及停工風險的多個樓盤，部份已正常施工，亦有樓盤迎來復工消息。

報道列出4個停工風險的樓盤情況，當中江西贛州綠地博覽商住小區目前施工正常；河南鄭州名門翠園項目有望8月起復工。廣州奧園雲和公館合作方綠城管理，會本月啟動進場，深圳佳兆業樾伴山項目的網上告知書不實，項目正常開工。

報道指出去年下半年以來，受疫情等多重因素影響，房地產市場經歷大考驗，部份開發商遇到資金困難，因此部份樓盤開發項目出現延期交付。報道又指，今年以來多間內房已力推「保交樓」工作，加快資產處置﹑提高內部管理效能同時，加快項目盤活及銷售去化及資金回籠，全力推進項目復工復產。

報道引述專家指出，今年內地有關部門及政麼推出一系列穩樓市相關政策後，行業預期逐步企穩，市場信心有望改善。隨著「保交樓﹑保民生﹑保穩定」工作積極推進，住房消費者合法權益得到保護，市場即將恢復平穩健康發展。