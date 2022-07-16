陳茂波﹕國家安全為經濟發展前提　經濟發展為國家安全保障

財政司司長陳茂波出席論壇時指出，今年以來環球經濟下行壓力顯著上升，歐美經濟明顯轉弱，世界銀行亦下調今年全球經濟增長預測至2.9%，並指出發生滯脹風險上升，或會對中﹑小型經濟體帶來震盪。

他指出環球經濟增長動力減慢，與疫情對環球供應鏈帶來干擾﹑歐美通脹壓力加劇，促使央行加大收緊貨幣政策力度，同時俄烏戰爭推高能源及商品價格，讓通脹問題惡化。

他指出為應對金融方面的威脅，特區政府與金融監管機構已建立一套全方位風險預警及管理機制。同時指出香港擁有充足的外匯儲備，截至今年6月底時規模達4,500億美元，相當於貨幣基礎的1.7倍，支持聯繫匯率制度順暢運作，為香港金融及貨幣穩定提供堅實後盾，足以應付受美國及其他國家加息周期的影響。

他強調聯繫匯率制度實行近40年來，經歷多次經濟及利率周期，一直行之有效，是香港金融穩定基石。

他又指出國家安全是經濟發展的前提，經濟發展是國家安全的保障，兩者必須統籌兼顧及相互促進；又指出面對去全球化和保護主義抬頭，香港作為一個高度外向的小型經濟體，難免受到影響，要在做好風險管理的同時，更好更廣地連繫國際市場。