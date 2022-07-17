新冠教我二三事　探索職場人生更多可能｜知薇

在工作如火如荼進行時，突然中了COVID。疫情爆發兩年半多來，擔心自己中招、甚至懷疑已中招，都有好幾次。結果真中招了，經歷了「病來如山倒、病去如抽絲」的過程。現在回望，雖然身體受到挑戰，心裏滿是感恩，因一場病對職場和人生都有了新的體悟。

1.全然接受，放下對抗，才會快樂放鬆。

生病時，除了發燒酸痛乏力咳嗽等癥狀，體力和專注力都急跌，似乎只有平日的一兩成，只剩下不停昏睡且沒有胃口。沒有力氣分析判斷和挑剔批評的我，不夠能量去分辨應該和好壞，頭腦自然不得不接受放下，身體進入全然放鬆休息。如此數天後，隨著病情康復，心靈找到了久違的平靜愉悅。

2.放權、信任和感恩，激活團隊小宇宙。

最初三四天，匱乏體力和專注力的我，暫時喪失了工作能力。看到郵件和信息不停堆積，想去回應處理，卻完全力不從心，無法集中和思考。無奈之下，只能依靠團隊幫忙，處理緊急和重要的項目事務。把任務和權限交給團隊，感謝他們step up擔起大旗之餘，剩下得只有全然的信任了。事後發現，這次挑戰對每個人（包括我自己）都是成長機會，大家都變得更有自信和活力了。

3.不只有你的方法能成事——「條條大路通羅馬」。

康復後回到工作，我仔細閱讀團隊做的材料，不禁偷笑出聲：用我的標準看，材料質量只能算60-70分，若平時肯定要打回修改。這次，我無法參與，事情也不折不扣的做成了。我的反思是：自己那套所謂得標準、方法和堅持，真有用和有意義嗎？

知薇特別感謝COVID這份特別且及時的禮物、這個 blessing in disguise（因禍得福），在身心靈最需要的時候，強迫我深度休息；在職場正經歷平臺期的時候，助我領導力升級；在高壓緊繃過久的時候，啟發我看到輕松成事的可能性。

在這個看似精彩繽紛的世界裏，每個人最終不過演的都是獨角戲，無論對抗、放下、猜忌、信任還是糾結、快樂，都是在和自己的限制新信念做遊戲，何不嘗試主動或被動的，釋放限制，探索更大的無限的可能呢？說到底，your only limit is you（你唯一的限制就是自己）。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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